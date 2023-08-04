Фермеры из почти 50 регионов собрались на гастрономический фестиваль в Истре

Фото: Минкульт МО
Более 350 фермеров из 49 российских регионов собрались на гастрономическом фестиваль, который открывается сегодня на Истринской сыроварне Олега Сироты. Он продлится до 6 августа, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры и туризма.
Помимо фермеров, на фестиваль приехали представители 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, в Истру прибыли производители из Белоруссии.
Для детей организовали батутный городок, будут проводиться активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла. Также ребятам предложат аквагрим и катание на лошадях. На мини-ферме можно будет познакомиться с животными.
Кроме того, на фестивале будут открыты пункты приёма пластиковых крышек, которые затем отправят на переработку. Вырученные от сдачи пластика деньги пойдут на благотворительность. Также будет открыт пункт приёма одежды для нуждающихся.
Автобусы Мострансавто с 9 до 21 часа будут бесплатно перевозить гостей в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно.
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Для детей организовали батутный городок, будут проводиться активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла. Также ребятам предложат аквагрим и катание на лошадях. На мини-ферме можно будет познакомиться с животными.
Автобусы Мострансавто с 9 до 21 часа будут бесплатно перевозить гостей в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно.
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Лора Луганская