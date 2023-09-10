Филиппины заинтересованы в импорте российской нефти

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Правительство Филиппин заинтересовано в импорте нефтепродуктов из России. Об этом заявил посол островного государства в Москве Игорь Байлен.
Представитель филиппинского внешнеэкономического ведомства и ранее заявлял, что Манила ищет возможности торгово-экономического сотрудничества с Москвой. В мае он отмечал, что сложности с перемещением товаров связаны с отключением России от системы SWIFT, что ведет к дополнительным сложностям при совершении платежей из-за санкций. Однако в следующем месяце запланирована встреча представителей РФ и Филиппин, на которой будут обсуждаться вопросы поставки нефти. В ходе работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству эти вопросы должны быть улажены, заключил посол.
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Александр Бойцов