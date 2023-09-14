Филиппо: Еврокомиссар занималась вязанием во время речи Урсулы фон дер Ляйен

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Французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием. Об этом глава партии «Патриоты» написал в социальной сети X.
«Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром «о положении дел в Союзе» была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — говорится в публикации.
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