Филиппо: Еврокомиссар занималась вязанием во время речи Урсулы фон дер Ляйен

Ответственность за высокую инфляцию в Венгрии несет Украина, которая в пять раз увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, слова которого приводит портал Origo.