Financial Times: Бизнес-проекты Пригожина в Африке находятся в подвешенном состоянии

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Советник президента Центральной Африканской Республики сказал, что с гибелью Пригожина ничего не изменится, так как у страны есть договоренности с Москвой. Однако люди из ближайшего окружения бизнесмена придерживается другого мнения.
ЧВК «Вагнер» несколько лет был опорой продвижения российского влияния в Африке. ЧВК поддерживала военные хунты, пророссийски настроенных лидеров, обеспечивала охрану президентов за плату и концессии на разведку и добычу полезных ископаемых. Кроме того, по данным Financial Times, у Пригожина был на африканском континенте алкогольный бизнес. Одна из золотодобывающих компаний, принадлежащих российскому бизнесмену, по оценкам американских экспертов приносила до миллиарда долларов прибыли в год. Собеседник издания уверен, что теперь доходы ЧВК упадут в десятки раз. Обезглавленная компания не будет столь эффективной, заключил он.
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Александр Бойцов