Financial Times: Европейский медный гигант столкнулся с беспрецедентной кражей сырья со склада

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Немецкий концерн Aurubis AG, крупнейший в Европе производитель меди, стал жертвой масштабной кражи сырья со складов. Ущерб компании от хищений может составить несколько сот миллионов евро.
В июне компания уже сообщала о том, что ей пришлось столкнуться с преступной деятельностью. Менеджеры призывали тогда полицию начать расследование в отношении нескольких своих бывших и действующих сотрудников и подрядчиков по поводу кражи промежуточной продукции металлопроката. Пока не сообщается, связаны ли оба случая между собой. Однако известно, что убытки столь значительны, что компания не сумеет достичь прогнозируемых показателей прибыли по итогам года.
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Александр Бойцов