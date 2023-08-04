Financial Times: Объем сделок Китая в США упал до минимума за последние 17 лет

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Активность китайского бизнеса на рынке сделок в США упала до самого низкого за последние 17 лет уровня. Причиной этого стали геополитическая напряженность и обострение двусторонних отношений.
Отношения между КНР и США значительно ухудшились в этом году. Между двумя мировыми державами существует множество разногласий по ключевым вопросам геополитики, безопасности, науки и технологий, а также по актуальным международным и региональным вопросам. Беспокойство Китая вызывает также военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайванем.
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Александр Бойцов