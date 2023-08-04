Financial Times: Объем сделок Китая в США упал до минимума за последние 17 лет

Более 350 фермеров из 49 российских регионов собрались на гастрономическом фестиваль, который открывается сегодня на Истринской сыроварне Олега Сироты. Он продлится до 6 августа, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры и туризма.