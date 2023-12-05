Финансист Бабин: «Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор»

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин объяснил причины падения рубля, одной из которых является сезонный фактов.
Также существенное влияние на курс рубля оказывает и повышенный спрос на иностранную валюту в России в декабре.
Вместе с тем, поддерживает российскую валюту жёсткая монетарная политика Центробанка РФ.
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«Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение», — отметил в беседе Газета.ру Бабин.
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Мелисса Тимофеева