Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России

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«Декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для курса рубля. Давление на него может оказывать постепенное сокращение предложения зарубежной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября. Поэтому, скорее всего, большинство экспортёров уже продало валюту для этих целей», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
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