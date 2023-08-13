Финансист Бабин назвал альтернативу доллару и евро

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«Курс гонконгского доллара к американскому поддерживается Центробанком Гонконга в узком коридоре уже более 40 лет. Это является одной из основ его монетарной политики», — подчеркнул финансист БКС «Мир инвестиций».На сегодняшний день курс гонконгского доллара составляет примерно 12,5 рублей. За последний месяц он вырос примерно на рубль.
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