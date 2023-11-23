Финансист Бабин заявил о влиянии окончания налогового периода на курс рубля

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода в России окажет давление на курс отечественной валюты.
«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортёров уже аккумулировала объём рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьёзное давление на курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.
При этом, он отметил неплохую ситуацию с курсом рубля, вызванную высокими ценами на нефть, а также жёсткой политикой ЦБ РФ.
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