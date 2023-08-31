Финансист Бабин заявил об увеличении притока валюты в Россию

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин высказал мнение о том, что текущий курс рубля к доллару и евро показывает некоторое увеличение притока валюты на внутренний рынок.
«Тенденция второй половины августа сохраняется: ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объём предложения иностранной валюты. Но он всё же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода», — пояснил в беседе с Газета.ру Банин.
До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что курс рубля обусловлен внутренними экономическими причинами. Рупии, зависшие в Индии, являются вторичными моментами, которые не влияют на фундаментальные факторы.
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