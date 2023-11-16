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Финансист Ойгман: Банки Израиля ограничивают сделки с ценными бумагами россиян

Израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг граждан России
16 ноября 2023, 08:02
Фото: istockphoto/G0d4ather

Фото: istockphoto/G0d4ather

Бельгийский депозитарий Euroclear добрался до Израиля. Израильские банки получили предупреждение о том, что они должны применять ограничительные меры к брокерским счетам российских граждан.

Депозитарий Euroclear, который является одной из крупнейших клиринговых систем мира, распространил практику обособления инвестиционных счетов россиян, давно применяемую в странах Евросоюза и за его пределами, на Израиль. Об этом сообщил в своём телеграм-канале основатель инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марк Ойгман.

По его словам, клиенты фирмы стали получать от банков оповещения о том, что по требованию Euroclear они теперь могут продавать ценные бумаги и получать купоны на сумму не более 100 тысяч евро. Причем о предстоящих ограничениях сотрудники банков оповещали клиентов устно, никаких письменных уведомлений они не получали. Под ограничения попадают даже те россияне, у которых есть израильский паспорт.

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#банки
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МИД РФ: Кишинёв не выполнил ни одной договорённости по газу с 2021 года
16 ноября 2023, 09:14

Фото: istockphoto/NiseriN

Молдавская сторона систематически не выполняет достигнутые с «Газпромом» в 2021 году договорённости. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В разговоре с РИА Новости дипломат напомнил, что в октябре 2021 года состоялись переговоры между представителями ПАО «Газпром» и вице-премьером Молдавии Андреем Сыпну. Тогда российская компания приняла практически все предложения Кишинева и в целом всегда подчёркивала готовность учитывать интересы молдавской стороны в деталях взаимоотношений в газовой сфере.

Несмотря на подписание соответствующих документов, ни одна из договорённостей по сути не была выполнена, отметил замглавы российского МИД. По словам Галузина, молдавский отчёт аудита исторической задолженности, на основании которого Кишинёв заявляет о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам и нормам, а потому является юридически ничтожным. Российская компания заявила о несогласии с решением Кишинёва по долгу и намерена отстаивать свои права.

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#переговоры
#молдова
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Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года
Экономист Григорьев допустил курс в 90 рублей за доллар до конца года
16 ноября 2023, 03:37

Фото: istockphoto.com/Valeriya

После введения ограничений на валютную выручку экспортеров, курс рубля по отношению к доллару начал постепенное восстановление.
При текущем снижающемся тренде курса доллара, существует возможность, что он закрепится в диапазоне 90 рублей за доллар. Экономист и инвестор Владимир Григорьев поделился с «Лентой.ру» прогнозом, отметив положительную динамику курса рубля.

«Курс продолжает показывать хорошую тенденцию. Это, в частности, связано с резким повышением ключевой ставки на 2 пункта. Исходя из этих факторов, курс отечественной валюты, возможно, стабилизируется в пределах 88–90 рублей за доллар к концу года», — отметил экономист.
Григорьев также указал на влияние ближневосточного конфликта на российскую валюту. По его мнению, это может привести к резкому росту цен на нефть, что дополнительно оказывает положительное воздействие на курс рубля.

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#курс
#нефть
#снижение
#курс рубля
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Аналитик Евстифеев допустил снижение доллара до 83-85 рублей
15 ноября 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев заявил, что снижение доллара до отметок 83-85 рублей возможно.
«Вероятно, рубль предоставит ещё более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу. До конца года ожидается консолидация курса доллара на уровне 90 рублей. При этом возможны временные откаты на 5-7% ниже этого уровня», — пояснил в беседе с Газета.ру Евстифеев.

А аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс рубля начал крепнуть, что демонстрирует снижение курса доллара до отметки ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Специалист объяснил такое положение дел высоким экспортом, требованиями по репатриации, продажей валютной выручки, которые способствовали увеличению притока валюты.

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#рубль
#курс
#доллар
#валюта
#экономика
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В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей
15 ноября 2023, 17:13

Фото: Мининвест МО

Компания «Кабельный завод «Азимут» запустила производственную площадку в Дмитровском городском округе. На новом предприятии выпускают кабельно-проводниковую продукцию, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестиции в проект превысили 80 млн рублей. Предприятие уже вышло на проектную мощность – 60 тонн переработки меди в месяц, а в ближайшее время планируется удвоить мощности. Это позволит увеличить штат с 35 до 55 высококвалифицированных сотрудников.

Продукцию, которую производит «Кабельный завод «Азимут» на пплощадке в Московской области, используют на объектах и предприятиях по всей России – как на бытовых объектах, так и на атомных электростанциях, в оборонной промышленности.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
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Еврокомиссия резко улучшила прогноз динамики ВВП России в 2023 году
15 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto/StudioEasy

Европейская комиссия заметно улучшила свой прогноз по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Вместо ожидавшегося весной падения на 0,9% теперь предполагается его рост на 2%.
Такие цифры указаны в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, опубликованном на сайте организации. Также осенью был улучшен и прогноз на 2024 год. В предыдущем документе прогнозировался рост российского ВВП на 1,3%, а новый показатель составляет уже 1,6%.

Впрочем, российские власти ожидают, что эти цифры будут выше. Например, министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что в 2024 году рост ВВП в России составит 3%. Официальный прогноз его ведомства предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8%. Министр также подчеркнул, что подъем экономических показателей сопровождается увеличением реальных доходов населения и ростом промышленности и инвестиций.

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#ввп
#рф
#россия
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В ОЭЗ «Дубна» разработали доступное диагностическое оборудование
15 ноября 2023, 16:17

Фото: Мининвест МО

Компания из особой экономической зоны «Дубна» поставит на рынки доступное диагностическое оборудование, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания МЛТ получила два российских патента на технические решения, применённые в недавно разработанном приборе для клинических лабораторных исследований.
Новые подходы к конструированию значительно снизят стоимость лабораторного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами. Экономия при оснащении медучреждений может превысить 500 млн рублей. Новый прибор предназначен для пробоподготовки микропрепаратов при микроскопическом исследовании в цитологии, гистологии и судебной медицине. Решения МЛТ позволяют автоматически подготавливать образцы для диагностики и скрининга.
«Автоматы заключения выпускают лишь несколько компаний в мире, но их применение сдерживает высокая цена. Так, одна из последних закупок в России сделана более чем 50 тыс долларов. Немногие учреждения могут выделить такие деньги. Между тем потребность в приборах только среди патоморфологических лабораторий страны составляет около 3 тыс штук. Оснащено же ими не более 10% учреждений», – рассказал гендиректор ООО МЛТ Александр Безруков.  
Решить проблему должен новый прибор компании МЛТ. Все высокоточные перемещения и дозирование он выполняет автоматически и с высокой скоростью. Лаборанту останется только загрузить подготовленный образец в прибор. 
 
Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются на западе, не требует значительных трудозатрат, надёжно, а по производительности может поспорить с лучшими зарубежными образцами.

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#диагностика
#московская область
#подмосковье
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Путин проведет встречу с «большим бизнесом»
РИА Новости: Путин сегодня встретится с представителями бизнеса
15 ноября 2023, 15:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет встречу с представителями российского бизнеса. Об этом пишет издание РИА Новости.
Авторы статьи сослались на заявления неназванных источников. По словам собеседников издания, встреча российского президента с представителями «большого бизнеса» пройдет сегодня вечером. Время встречи и ее формат в настоящее время не известны.
 
Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет ряд встреч с представителями ЦИКа и председателями комиссий субъектов. Он также отметил, что у президента запланированы «другие мероприятия», но подробностей не привел.
 
Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса ежегодно. В рамках переговоров обсуждаются экономические вопросы и инвестиции.

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#экономика
#бизнес
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Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России
Bloomberg: ЕС планирует запретить импорт российских алмазов и с 1 января
15 ноября 2023, 14:28

Фото: istock / designer491

Новый 12-й пакет санкций Европейского союза, который включает в себя запрет на российские алмазы, вступит в силу 1 января 2024 года. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на изученные документы.

Помимо алмазов, санкции будут нацелены на  экспорт в РФ станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для бесилотников, которые Россия может использовать в ходе спецоперации на Украине.

Также блок планирует запретить продавать ряду юридических и физических лиц из России танкеры и подержанные суда. Так  Евросоюз хочет решить проблему с теневым флотом, который использует РФ для обхода санкций.

Страны-участники Евросоюз обсудят предложения по санкциям на этой неделе. Возможно, новый пакет претерпит изменения. 

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#рф
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Подмосковье развивает 34 проекта импортозамещения в пищевой промышленности
15 ноября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области реализуют более 30 проектов импортозамещения в пищевой промышленности с суммарным объёмом инвестиций в 29 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Импортозамещение сегодня – одно из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов. Реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева ТАСС.    
В региональном Мининвесте рассказали, что, в частности, компания «ДМД Технологии» в городского округа Домодедово новое производство лимонадов и кваса. В Раменском появится производство молочной продукции от компании «Евромол», а на территории Егорьевска компания «Машины сладости» производит кондитерские изделия. 
 
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#экономика
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Достижения.рф