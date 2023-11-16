Финансист Ойгман: Банки Израиля ограничивают сделки с ценными бумагами россиян

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Бельгийский депозитарий Euroclear добрался до Израиля. Израильские банки получили предупреждение о том, что они должны применять ограничительные меры к брокерским счетам российских граждан.
По его словам, клиенты фирмы стали получать от банков оповещения о том, что по требованию Euroclear они теперь могут продавать ценные бумаги и получать купоны на сумму не более 100 тысяч евро. Причем о предстоящих ограничениях сотрудники банков оповещали клиентов устно, никаких письменных уведомлений они не получали. Под ограничения попадают даже те россияне, у которых есть израильский паспорт.
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