Финансист Разуваев рассказал, как грамотно распорядиться выигрышем в лотерею

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Россияне за первые шесть месяцев текущего года выиграли в государственные лотереи 23,7 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, первое что можно сделать после выигрыша, это положить деньги на счет в банке, при этом в настоящее время ставка по вкладам вверх пойдет. Также, по словам Разуваева можно приобрести «голубые фишки», то есть разбить сумму и положить одну половину — на депозит, а другую — вложить в акции российских компаний.
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Дана Игумнова