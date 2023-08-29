Финансист Задорнов раскрыл, что нужно для укрепления рубля

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Финансист Михаил Задорнов заявил, что российским властям для укрепления курса рубля к доллару необходимо сократить бюджетное стимулирование экономики и обеспечить продажу валюты. Таким образом получится вернуть курс к 85 рублям за доллар, пишет РБК.
«Самый простой для понимания, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров. Эти методы помогут вернуть курс к 85-ти рублям за доллар», — цитирует издание слова собеседника.
Задорнов уверен, что власти РФ и ЦБ обязаны решить задачу по возврату рупий, зависших в Индии. Компании из России, которые отказались от расчетов в долларах, получают оплату за экспорт по-прежнему в американской валюте, однако вывести ее из страны не могут. Специалист подчеркнул, что это также давит на рубль.
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Диана Аванесян