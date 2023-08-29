Экономист Беляев опроверг заявление Задорнова об ослаблении рубля из-за рупий

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«Этот вопрос касается конвертируемости одной валюты в другую и возможность закрыть ее товарными поставками, но это можно было сделать, когда была государственная торговля. Тогда, ее можно было спланировать и покрыть какими-то товарными поставками. Ранее, это на уровне государства решалось, а сейчас это на уровне частных компаний существует, и убедить их в том, что нужно что-то купить или продать, что не входит в их корпоративный план, практически невозможно», пояснил Беляев.
«Надо понять, что курс национальной валюты зависит от внутреннего состояния экономики. Несмотря на то, что есть формальные показатели достаточно благоприятные в российской экономике, у нас растет внутренний валовый продукт, но он увеличивается за счет интенсивной работы военно-промышленного комплекса и выполнения программ национальных, связанных с государственным бюджетом. Всю остальную экономику, это примерно 70%, составляет предпринимательская экономика, она находится в застойном положении, на паузе. И именно это определяет то, что рубль проигрывает доллару и евро в своем курсе. Такое явление мы наблюдаем с весны текущего года. Постепенное, монотонное снижение курса рубля по отношению к доллару. Все остальное, это конъектурно-поверхностные вещи, которые, конечно, влияют на курс, но устойчивое падение рубля к доллару обусловлено внутренними экономическими причинами, а вот рупии - это такие вторичные моменты, которые не влияют на фундаментальные факторы», - заключил Беляев.
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