Экономист Беляев опроверг заявление Задорнова об ослаблении рубля из-за рупий

Центр «Мой бизнес» Московской области совместно с Московским областным филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) организуют бесплатный образовательный модуль «Основы бизнес-планирования» для подмосковных предпринимателей.

Обучение по программе начнётся 4 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Занятия будут проходить в онлайн-формате, а 7 сентября пройдет тренинг в очном формате.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Всем участникам выдадут сертификат о прохождении обучения.

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