Финансовый аналитик Левченко раскрыл ошибки Минэкономразвития

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Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с «Царьградом» прокомментировал состояние российской экономики, а также раскрыл, как часто Минэкономразвития ошибается в своих расчётах.
Ранее, в ходе Московского финансового форума, представители сферы экономики России, а также министр экономического развития Антон Силуанов утверждали, что экономическая ситуация в стране стабильная и на данный момент в ней не имеется серьёзных проблем.
При этом собеседник «Царьграда» не согласен с заявлениями экономистов. По его словам, прогнозы Минэкономразвития ещё ни разу не сбывались, что позволяет составить однозначное мнение о работе организации.
Левченко утверждает, что проблемы в экономике начали активно проявляться ещё до начала СВО и пандемии COVID-19. При этом, они до сих пор не решены.
Также финансовый аналитик обратил внимание на стратегию России. Государство в настоящее время активно сотрудничает со странами Востока, тем самым пытаясь переориентироваться на новое направление вместо Запада.
Однако, Левченко утверждает, что Россия должна не выбирать одну из сторон, а ориентироваться на себя, на свой внутренний рынок.
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При этом собеседник «Царьграда» не согласен с заявлениями экономистов. По его словам, прогнозы Минэкономразвития ещё ни разу не сбывались, что позволяет составить однозначное мнение о работе организации.
Также финансовый аналитик обратил внимание на стратегию России. Государство в настоящее время активно сотрудничает со странами Востока, тем самым пытаясь переориентироваться на новое направление вместо Запада.
Однако, Левченко утверждает, что Россия должна не выбирать одну из сторон, а ориентироваться на себя, на свой внутренний рынок.
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Анастасия Чинкова