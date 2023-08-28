Финансовый эксперт Аверс объяснила, почему при укреплении рубля цены не упадут

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«В случае возможного укрепления рубля цены не снизятся. Автомобили везут в РФ по «серым схемам», и перекупщикам все равно, какой курс. На продукты цены тоже снижаться не будут. С техникой та же история», — пояснила в беседе с NEWS.ru Аверс.
При этом специалист допустила падение стоимости вторичной недвижимости, подчеркнув, что это также не связано с курсом российской валюты.
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