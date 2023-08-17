Финансовый эксперт Михеев объяснил, почему вклады по 12% невыгодны

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После повышения ключевой ставки крупные российские банки подняли ставки по вкладам до 11–13% годовых. Об улучшении условий по сберегательным продуктам сообщили в Сбере, ВТБ, Росбанке, РСХБ и других кредитных организациях.
Однако управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев отметил, что капитализация во многих случаях будет работать только при определённых условиях. Он рассказал «Радио 1», что новые ставки не помогут россиянам приумножить свои доходы.
Эксперт отметил, что на рынке много других инструментов, которые помогут сохранить сбережения или выйти на пассивный доход. Дмитрий Михеев предложил обратить внимание на фондовый рынок, фьючерсы, золото и индекс.
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«С этого года каждый клиент банка, который держит деньги на вкладе, платит доходность 13 процентов. К тому же, повышенные ставки по вкладам были сделаны не на большой срок и по определённой линейке продукта, и чем больше сумма вклада, тем меньше процент будет. При этом, ставка будет не годовая, её смогут пересматривать после трёх месяцев с момента, когда вы положили деньги. И если мы говорим, что мы живём в условиях мировой инфляции, то те же 8,5% (которые распространяются в банках на крупные суммы) ничего не дают, вы можете только выйти в ноль. И это при условии, что цены на продукты, бензин не продолжат расти», — отметил Дмитрий Михеев.
«На фондовом рынке ты купил акции и держишь их. Раз в квартал, либо раз в полгода, либо раз в год получаешь свои дивиденды. Фьючерсы – это когда ты зарабатываешь на разнице стоимости, но для этого нужен опыт торговли на фондовом рынке. Либо хороший управляющий, который будет это делать за вас, но за это он будет брать комиссию. На рынке сейчас себя хорошо показывает золото. Также есть общий индекс. В этом случае необязательно выбирать какую-то конкретную бумагу на рынке, можно просто вложиться в индекс. Другими словами — это стоимость роста всех бумаг одновременно», — подчеркнул Михеев.Напомним, Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% из-за падения рубля. В Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.
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Екатерина Шмакова