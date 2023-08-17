Финансовый эксперт Михеев объяснил, почему вклады по 12% невыгодны

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.