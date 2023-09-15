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Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок

15 сентября 2023, 12:36
Фото: IStock/Max Zolotukhin

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на пятницу, 15 сентября. Сейчас ставка находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что регулятор снова поднимет её минимум на один процентный пункт.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.
«У них изначально был план до конца года поднять ставку до 13,5 процента. Другой вопрос, нужно ли это сейчас? Если опираться на фондовый рынок, который уже начал проседать примерно на два процента, то повышение ставки убьёт его и привлекательность всех бумаг за исключением двух-трёх дивидендных акций сложится», — сказал Михеев.

По словам эксперта, если Центробанк будет опираться на желание высшего менеджмента банков, то ставку нужно оставить без изменений. Михеев подчеркнул, что даже нынешний уровень процентной ставки сможет стабилизировать уровень кредитования в стране.
«Инфляция сейчас 5,15 процента, а Минэк на конец года вообще 7,5 процента уже закладывает. Если ЦБ с помощью ставки хочет коррелировать наш бедный рубль, который сегодня торгуется 96 за доллар, и порядка 100 за евро, то ставка вообще должна быть уже 15-18 процентов. Только так рубль останется в коридоре 80-90, бюджет пополнится и все государственные обязательства пред народом выполнятся», — заметил Михеев.
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Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики
15 сентября 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век
Экономист Ведута: снижение ключевой ставки ЦБ не поможет России
15 сентября 2023, 12:02

Фото: IStock/hank5

В пятницу, 15 сентября, Банк России объявит своё решение по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что Центробанк снова поднимет её минимум на 1 процентный пункт.
Как рассказала «Радио 1» заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.
«С одной стороны, снижение даёт возможность предприятиям справляться с какими-то кредитами, которые они до этого взяли. Может быть, они не будут схлопываться, как это происходит при высокой процентной ставке. Но от того, что они не схлопывается, в страну всё равно не пойдёт развитие. Развитие предполагает, что мы начнём делать свои станки, узлы, нужные детали. Процентная ставка никак не может повлиять на то, чтобы в нашей стране появился нужный станок, который необходим предприятию для развития своего производства», — сказала Ведута.
По мнению эксперта, руководство страны пользуется неактуальными инструментами, которые откинут экономику России в XVI век.  
«Что бы Центробанк не делал с ключевой ставкой, это никоим образом не повлияет позитивно на развитие экономики в сторону улучшения жизни нашей страны. Это старые инструменты регулирования экономики на уровне XVI века. Страна, которая умела планировать развитие экономики, и у неё это получалось, отказалась от передового инструмента в пользу инструмента XVI века. Поэтому сейчас мы идём в XVI век», — добавила Ведута.
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Костин заявил, что предпосылок нового мирового кризиса нет

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#центробанк
#ставка
#развитие
#экономика
#ключевая ставка
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Костин заявил, что предпосылок нового мирового кризиса нет
15 сентября 2023, 10:33

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает признаков мирового экономического кризиса, но рекомендует его всегда ждать.
«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. <...> В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — рассказала банкир в беседе с РБК.
По словам главы банка, американская экономика немного выросла, а Китай «просел» в связи с другой логикой и своими взглядами на перестройку экономики. Костин также заявил, что кризис может начаться в любое время и к нему всегда нужно быть готовыми. Например, появление коронавируса подкосило помимо здоровья людей еще и экономическую зону. 

Сегодня, 15 сентября отмечается годовщина начала мирового финансового кризиса 2008 года. Именно в тот день американская фирма по оказанию финансовых услуг Lehman Brothers Holdings, Inc. заявила о банкротстве, причиной которого стали проблемные позиции в ипотечных облигациях. С того дня кризис США перерос в кризис мирового уровня. 

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МТС объявила о повышении абонентской платы на 10%
14 сентября 2023, 22:56

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Компания МТС проинформировала о грядущем повышении абонентской платы по тарифам менее чем на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию.
Такую меру в компании объясняют возросшими затратами на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Кроме того, из-за роста трафика МТС приходится инвестировать в расширение и модернизацию сетей, чтобы качество услуг оставалось на привычном уровне.

Повышение ожидается с 28 сентября.

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Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября
14 сентября 2023, 22:47

Фото: Минсельхозпрод МО

Традиционная осенняя ярмарка в Серебряных Прудах состоится 7 октября, сообщает интернет-издание «Серебряно-Прудский вестник». Торговые ряды развернут с утра на улице Первомайской у Центрального дома культуры.
«Как только в городском округе завершается аграрный сезон, традиционно проводятся осенние ярмарки. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции – прекрасная возможность для жителей сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод», – пишет издание. 
Жители и гости округа смогут купить продукцию местных фермеров и сельхозпредприятий, а также аграриев из соседних регионов по минимальным ценам.
 
На ярмарке представят широкий ассортимент мясной, рыбной и колбасной продукции, мёд, сыры, орехи и сухофрукты. Также на ярмарке можно будет найти одежду, хозтовары, садовый инвентарь, удобрения, семена, саженцы плодовых деревьев и кустарников.
 
Гостям ярмарки предложат концертную программу, подготовленную культработниками округа.

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#серебряные пруды
#ярмарка
#торговля
#фермерские хозяйства
#продукты
#подмосковье
#московская область
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На поддержку подмосковного агропрома уже направили 3,8 млрд рублей
14 сентября 2023, 20:25

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковный Минсельхозпрод направил на поддержку региональных аграриев с начала года около 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки сельхозпроизводителей ежегодно выделяются субсидии. Господдержку получают около 300 аграриев Московской области. Средства уже перечислены более чем по 20 направлениям. 
«Подмосковным сельхозпроизводителям с начала года направлено порядка 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана. Средства были перечислены по 22 видам субсидий. В полном объёме господдержка выделена на поддержку мясного и молочного животноводства, производства овощей открытого и защищённого грунта, стимулирование развития малых форм хозяйствования, производство и реализацию зерновых культур, развитие сельского туризма», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.    
Всего в этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей сельхозпроизводителям по 32 видам субсидий.

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#минсельхозпрод мо
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#сельское хозяйство
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#экономика
#подмосковье
#московская область
#аграрный сектор
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В Кашире до конца года построят комплекс сжижения природного газа
14 сентября 2023, 18:57

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Кашире появится комплекс сжижения природного газа. Его построят до конца года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора. Инспекторы ведомства провели профилактический визит на строящийся объект.
«Комплекс производительностью 14,2 тыс тонн в год построят на территории особой экономической зоны «Кашира». Сейчас на объекте устраивают временные дороги и возводят бытовой городок. Закончить строительство планируют осенью этого года», – уточнили в надзорном ведомстве.  
Сжиженный природный газ будет продаваться в качестве газомоторного топлива для заправки тягачей, общественного транспорта и тяжёлой техники.  

Застройщик комплекса «НОВАТЭК – СПГ топливо Кашира» также планирует построить в регионе 10 криоАЗС до 2026 года. 

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#главгосстройнадзор мо
#кашира
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#строительство
#газ
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе
Мишустин: правительство выделит миллиард на восстановление порта в Мариуполе
14 сентября 2023, 17:15

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Правительство России выделит порядка одного миллиарда рублей на восстановительные работы в морском порту Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что порт в Мариуполе – это единственная глубоководная грузовая гавань, принимающая и отправляющая тысячи тонн стройматериалов и иного сырья, необходимого для жителей и бизнеса.

Кроме того, глава кабинета министров заявил, что деньги будут выделены на восстановление всей инфраструктуры порта, в частности, железнодорожного депо, электроподстанций, автодорог и складских помещений. 

По словам Мишустина, реабилитация порта позволит развить транспортный комплекс юга России, что поспособствует своевременному обеспечению всем необходимым россиян и сферы бизнеса.

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#россия
#финансирование
#строительство
#ремонт
#днр
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Европейский центробанк неожиданно повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023, 16:20

Фото: istockphoto/wildpixel

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 сентября, неожиданно повысил базовую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Этот показатель стал новым историческим максимумом.
Ранее аналитики предполагали, что ЕЦБ сохранит ставку на текущем уровне 4,25% годовых. По сообщению Совета управляющих, опубликованному на сайте регулятора, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,5%, 4,75% и 4,0% соответственно. Изменения ставок вступят в силу с 20 сентября 2023 года.

Совет управляющих регулятора объяснил свое решение тем, что ключевая процентная ставка при длительном сохранении нового значения поможет достичь целевых показателей уровня инфляции.

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#ставка
#банк
#инфляция
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