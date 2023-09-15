Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок

Фото: IStock/Max Zolotukhin
Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на пятницу, 15 сентября. Сейчас ставка находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что регулятор снова поднимет её минимум на один процентный пункт.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.
По словам эксперта, если Центробанк будет опираться на желание высшего менеджмента банков, то ставку нужно оставить без изменений. Михеев подчеркнул, что даже нынешний уровень процентной ставки сможет стабилизировать уровень кредитования в стране.
Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век
Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики
«У них изначально был план до конца года поднять ставку до 13,5 процента. Другой вопрос, нужно ли это сейчас? Если опираться на фондовый рынок, который уже начал проседать примерно на два процента, то повышение ставки убьёт его и привлекательность всех бумаг за исключением двух-трёх дивидендных акций сложится», — сказал Михеев.
«Инфляция сейчас 5,15 процента, а Минэк на конец года вообще 7,5 процента уже закладывает. Если ЦБ с помощью ставки хочет коррелировать наш бедный рубль, который сегодня торгуется 96 за доллар, и порядка 100 за евро, то ставка вообще должна быть уже 15-18 процентов. Только так рубль останется в коридоре 80-90, бюджет пополнится и все государственные обязательства пред народом выполнятся», — заметил Михеев.Читайте также:
Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век
Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики
Экономист Потапенко: россияне живут не в статистике, а в реальности с инфляцией 35%
Екатерина Шмакова