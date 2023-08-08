Финансовый эксперт Михеев предсказал повышение ставок по ипотеке в сентябре

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Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев заявил «Радио 1», что это связано с обвалом рубля и повышением ключевой ставки Центробанка. По его словам, уже через месяц банки снова смогут повысить ставки.
Эксперт добавил, что это спровоцирует замедление прироста кредитного портфеля топ-10 банков, однако общая тенденция по кредитам не изменится. А на спрос при покупке жилья будет влиять не только ставка по ипотеке, но и инфляция, и обвал рубля.
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«Банковский сектор ждал этого. Более того, новый виток подъёма ставок по ипотеке может осуществиться уже на фоне ключевой. Там как раз будет заседание Центробанка, и с вероятностью больше 90 процентов, ставка поднимется», — отметил Дмитрий Михеев.
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Екатерина Шмакова