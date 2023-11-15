Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России

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Весной 2024 года инфляция в России начнет снижаться, поскольку пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Существенно уровень инфляции снизится в 2024 году. В преддверии выборов президента РФ, заявил управляющий активами, основатель агентства семейных финансов «Investart Advisors» Алексей Родин.
«Мы знаем, что под Новый Год и в первые числа января все покупаю*т много подарков, и это подстёгивает инфляцию. Поэтому мы и говорим, что снижение инфляции будет, скорее всего, к весне. Думаю, что власти хотят, чтобы инфляция и ключевая ставка снизились до выборов, чтобы народ подуспокоился. Получится ли? — Не знаю, но то, что в следующем году инфляция будет значительно ниже – это так», — заметил эксперт.Читайте также:
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