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Финансовый советник Родин призвал не покупать доллар и евро

29 сентября 2023, 14:22
Фото: IStock/SSV-Photo

Фото: IStock/SSV-Photo

При введении двойного курса рубля доллар будет стоить 150 и 250 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Отметим, что 29 сентября доллар уже поднялся выше 98 рублей на бирже, а евро – выше 103 рублей. Рост составил 1 и 1,5 рубля соответственно.
Но пока курс валют движется в пределах одного процента, критичного для экономики ничего нет. Об этом «Радио 1» рассказал управляющий активами, основатель агентства семейных финансов «Investart Advisors» Алексей Родин.

По словам специалиста, рассматривать покупку доллара и евро сегодня можно, но только на длительный срок. Также нужно понимать риски при хранении валюты недружественных стран.

«Рубль дешевеет, это мы знаем. И если есть задача взять валюту на долгосрок, то, возможно, есть смысл купить. Но валюта – это не актив, поэтому держать деньги в любой валюте не совсем разумно. Лучше на валюту купить какой-то актив. Можно купить хотя бы банковский депозит, чтобы деньги не таяли. Также сейчас хранить валюту недружественных стран очень опасно, потому что могут заблокировать, и ввести высокие комиссии. Нужно смотреть на валюту дружественных стран: если это не рубль, то юань. В юане есть депозиты, есть облигации», — сказал Родин.
Эксперт отметил, что золото тоже не самый привлекательный вариант для инвестирования. По словам специалиста, покупку золота можно рассматривать как способ спасти деньги от инфляции, но в этом случае нужно быть готовым к рискам.
«На долгосроке золото растёт, но это 10-20 лет. При этом, волатильность золота больше, чем у акции, поэтому золото сильнее падает и сильнее растёт. Инвестор должен быть готов к этому. Также золота в портфеле должно быть не очень много, обычно до 10 процентов», — заключил Родин.
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Глава ВТБ Костин: Двойной курс рубля непродуктивен для России
29 сентября 2023, 13:55

Фото: istockphoto/champc

Президент ВТБ Андрей Костин предупредил, что введение мембраны для поддержания национальной валюты по образу «китайской модели» может привести к появлению двойного и даже тройного курса рубля. Он считает такой метод неэффективным для России.
Глава ВТБ высказал опасения, что в случае принятия предложения руководителя Минэкономразвития Решетникова о внедрении аналога «китайской модели» национальная валюта может рухнуть, а доллар будет стоить 150 и 250 рублей за единицу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также заявляла, что Россия не может напрямую применять китайский опыт, так как это будет движением назад с точки зрения свободы финансового рынка. В регуляторе также отметили, что ограничения на движение капитала уместно лишь в качестве краткосрочных мер при значительных рисках для финансовой стабильности.

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Экс-министр экономики Нечаев оценил риск дефолта в России
Экс-министр экономики Нечаев оценил риск дефолта в России из-за большого госдолга
29 сентября 2023, 12:57

Фото: IStock/ed chechine

Госдолг за полгода подскочил на 10%, до 25 трлн рублей. В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год. Экс-министр экономики, профессор, академик европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев рассказал «Радио 1», грозит ли России дефолт.
Согласно данным, уровень госдолга достиг 16,7% ВВП, однако это безопасный показатель, считает экономист. Но это говорит о том, что госдолг становится сложнее обслуживать.
«Если сравнивать с ВВП, то положение далеко не катастрофическое. Я бы даже сказал, что некоторые европейские страны могли бы нам позавидовать. Но проблема в том, что сейчас для России закрыт западный рынок металла, и Минфину приходится заимствовать на внутреннем рынке, вытесняя корпоративных заёмщиков и выплачивая больше за размещение ценных бумаг», — сказал Нечаев.
Бывший министр подчеркнул, что доходность по последним бумагам ОФЗ превышала 11%, но относительные цифры пока «приличные». Однако дефолт России в ближайшее время не грозит, но власти могут урезать некоторые статьи бюджета.
«Дефолт нам не грозит в ближайшие дни, просто обслуживать госдолг становится всё сложнее. Придётся урезать какие-то другие статьи бюджета или продолжать наращивать дефицит», — заключил он.
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#россия
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Глава ВТБ Костин: SWIFT следует «убить» в международных платежах
29 сентября 2023, 12:50

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Использование международной платежной системы SWIFT необходимо свести на нет при внешнеторговых расчетах России. Уже сейчас страна активно переходит на расчеты в национальных валютах с партнерами из других государств.
Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин, выступая на Международном банковском форуме в Сочи. Банкир отметил, что переход на расчеты в национальных валютах со странами Юга на практике уже в значительной степени реализуется. Что касается SWIFT, то эту систему нужно просто «убить» для расчетов, что не так сложно сделать при наличии некоторых действий внутри отдельных стран, добавил он.

Костин также подчеркнул, что не только Россия, но и другие государства, являющиеся заметными игроками на рынке международной торговли, включая Китай, Индию, Индонезию, переходят на расчеты в национальной валюте. Этот процесс уже не остановить, заключил глава ВТБ.

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ФАС возбудила антимонопольные дела о завышении цен на топливо
29 сентября 2023, 12:21

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала возбуждать антимонопольные дела по фактам искусственного завышения цен на топливо. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о конкуренции.
Региональные управления ФАС возбудили дела в отношении АО «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» в Ростовской области, ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» в Ставропольском крае, передают «Известия». Указанные компании получали топливо с нефтебаз, а затем реализовывали его по завышенной цене, уточнили в ведомстве.

В Краснодарском крае местное управление ФАС возбудило дела в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО». В данном случае были выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения между фирмами.

Кроме того, УФАС Дагестана возбудило дело против Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Здесь были установлены факты незаконной координации экономической деятельности. Президент Ассоциации деятельность владельцев и арендаторов автозаправочных станций. Он рассылал им сообщения в мессенджерах, что приводило к одновременному повышению розничных цен на топливо.

В ФАС отметили, что ведомство продолжает контролирующие мероприятия с целью недопущения нарушения антимонопольного законодательства.

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Набиуллина: В ЦБ отмечают перегрев ипотечного рынка
29 сентября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/IUshakovsky

Специалисты Банка России фиксируют признаки перегрева на внутрироссийском рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
По предварительным данным Центробанка, российские кредитные организации в августе выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму 849 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в июле, когда было оформлено ипотечных кредитов на сумму 647 млрд рублей, передает «ИнтерФакс». По мнению регулятора, такой резкий является сигналом о перегреве рынка.

В Центробанке ожидают, что к концу года этот рост несколько замедлится. Это связано с ростом ставок и действием макропруденциальных надбавок, которые регулятор повышает с 1 октября по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Эльвира Набиуллина также отметила, что в случае необходимости Банк России готов применять и более жесткие меры.

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#меры
#банк россии
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Шмыгаль: Украина поможет экономике ЕС, несмотря на дефицит бюджета
Шмыгаль: Украина поможет ЕС решить проблемы в экономике и обороне
29 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/makaule

Украина, несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов, может помочь Европе решить экономические и оборонные проблемы. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее в Верховной раде озвучили прогноз на 2024 год. Согласно ему, дефицит государственного бюджета Украины может составить порядка 43 млрд долларов. Уточняется, что власти страны надеются, что дефицит покроют США, ЕС и МВФ. При этом, западные страны, не раз обвинявшие Украину в попрошайничестве, заявляют, что и так достаточно поддерживают государство как финансами, так и поставками вооружения.

Шмыгаль отметил, что вхождение Украины в Евросоюз не принесёт второму новые проблемы. Наоборот, благодаря этому будут решены многие спорные и проблемные вопросы Евросоюза в сферах энергетики, обороны, экономики, безопасности и независимости. По словам премьер-министра Украины, этому не помешает многомиллиардный экономический дефицит страны. 

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#украина
#евросоюз
#экономика
#помощь
#дефицит
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Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза»
29 сентября 2023, 10:07

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo, текст документа опубликован на сайте правовой информации.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк Интеза», - сообщается в тексте документа.

Напомним, в начале августа Intesa Sanpaolo прекратила работу на территории России, однако, АО «Банк Интеза» продолжил свою работу в штатном режиме.

Ранее Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

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#банк
#владимир путин
#финансы
#акции
#италия
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«Интер РАО» может прекратить поставки электроэнергии в Китай
29 сентября 2023, 08:15

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

«Интер РАО» может приостановить экспорт электроэнергии в страны, которые официально не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Китай, Азербайджан, Монголию и Южную Осетию. Это произойдет в том случае, если указанные государства не повысят закупочную цену на величину экспортной пошлины.
Об этом накануне, 28 сентября, сообщила представитель компании Александра Панина во время своего выступления на конференции «Совет производителей энергии». Контрагентам было предложено повысить цену на закупаемую электроэнергию на 7% с 1 октября 2023 года, передают «Известия». В этом случае «Интер РАО» продолжит поставки.

Панина объяснила, что повышение цены — вынужденная мера, вызванная тем, что правительство РФ с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ввело экспортные пошлины в размере 4-7% на широкий ассортимент товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС при курсе рубля от 85 до 90 за доллар. В этих случаях рентабельность коммерческой деятельности «Интер РАО» становится ниже уровня экспортной пошлины на электричество, а компания не может работать себе в убыток, заключила Панина.

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#электричество
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#компании
#поставки
#рф
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«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Петербурге
«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Петербурге в этом году
29 сентября 2023, 04:00

Фото: istockphoto/Fahroni

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.
Производство на этой площадке осуществляется в партнерстве с восточными партнерами, хотя конкретные детали этого партнерства не были раскрыты «АвтоВАЗом».

Максим Соколов подчеркнул, что хотя запуск производства второй модели может быть реализован в текущем году, это потребует дополнительных настроек в схемах сотрудничества. Он также отметил, что достигнутые договоренности будут реализованы через изменение юридической формы сотрудничества, что может занять некоторое время.

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