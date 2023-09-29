Финансовый советник Родин призвал не покупать доллар и евро

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При введении двойного курса рубля доллар будет стоить 150 и 250 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Отметим, что 29 сентября доллар уже поднялся выше 98 рублей на бирже, а евро – выше 103 рублей. Рост составил 1 и 1,5 рубля соответственно.
Но пока курс валют движется в пределах одного процента, критичного для экономики ничего нет. Об этом «Радио 1» рассказал управляющий активами, основатель агентства семейных финансов «Investart Advisors» Алексей Родин.
По словам специалиста, рассматривать покупку доллара и евро сегодня можно, но только на длительный срок. Также нужно понимать риски при хранении валюты недружественных стран.
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По словам специалиста, рассматривать покупку доллара и евро сегодня можно, но только на длительный срок. Также нужно понимать риски при хранении валюты недружественных стран.
«Рубль дешевеет, это мы знаем. И если есть задача взять валюту на долгосрок, то, возможно, есть смысл купить. Но валюта – это не актив, поэтому держать деньги в любой валюте не совсем разумно. Лучше на валюту купить какой-то актив. Можно купить хотя бы банковский депозит, чтобы деньги не таяли. Также сейчас хранить валюту недружественных стран очень опасно, потому что могут заблокировать, и ввести высокие комиссии. Нужно смотреть на валюту дружественных стран: если это не рубль, то юань. В юане есть депозиты, есть облигации», — сказал Родин.Эксперт отметил, что золото тоже не самый привлекательный вариант для инвестирования. По словам специалиста, покупку золота можно рассматривать как способ спасти деньги от инфляции, но в этом случае нужно быть готовым к рискам.
«На долгосроке золото растёт, но это 10-20 лет. При этом, волатильность золота больше, чем у акции, поэтому золото сильнее падает и сильнее растёт. Инвестор должен быть готов к этому. Также золота в портфеле должно быть не очень много, обычно до 10 процентов», — заключил Родин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова