Финансовый эксперт Михеев назвал минусы программы для молодежи от Минстроя

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Финансовый эксперт Михеев оценил идею субсидий аренды жилья молодежью
В России планируют запустить программу, в рамках которой государство будет оплачивать 50% арендной стоимости квартиры. Однако взамен они должны откладывать деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев отметил, что программа интересная, но имеет несколько минусов. Подробнее о них он рассказал «Радио 1».
По мнению эксперта, нужно продумать все механизмы регулирования программы – нужно ли будет молодым людям заключать договор с Минстроем, который инициировал программу, какие у них будут обязательства и так далее. Также есть риск, что стоимость арендного жилья на рынке вырастет.
По мнению эксперта, нужно продумать все механизмы регулирования программы – нужно ли будет молодым людям заключать договор с Минстроем, который инициировал программу, какие у них будут обязательства и так далее. Также есть риск, что стоимость арендного жилья на рынке вырастет.
«Должны быть какие-то условия: какая должна быть квартира, какая стоимость аренды. Также наверняка вопрос будет в том, чтобы это был официальный съем жилья. А у нас, наверное, 70 процентов арендаторов не хотят платить налог и заключают это дело на коленке», — сказал Дмитрий Михеев.Собеседник добавил, что нужно делать акцент на снижении ставки по ипотеке.
«На мой взгляд, проще было бы снизить ставки по ипотеке. Тогда это было бы интереснее, и жилье стало бы доступным, и появился бы больший контроль за новостройками», — отметил он.Ранее стало известно, что в России выросла стоимость аренды квартир с начала июня.
Екатерина Шмакова