Финэксперт Бабин объяснил падение доллара и евро их продажей инвесторами

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин высказал предположение о том, что падение курсов доллара и евро связана с их активной продажей инвесторами.
«Кратковременный, но сильный провал котировок валют к рублю вызвала фиксация убытков тех, кто имел большой объём позиций, и вынужден был сокращать их во избежание ещё более серьёзных потерь. Инвесторы начали продавать валюту. Это спровоцировало самоусиливающийся процесс падения котировок», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бабин.
Он добавил, что сейчас наблюдается благоприятная обстановка для курса рубля, он может укрепиться в том числе за счёт увеличения продажи валюты экспортёрами.
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