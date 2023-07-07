Финэксперт Диашов: «Правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах»

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«При подобной турбулентности правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных. При повышении ключевой ставки ЦБ будут подняты и ставки по депозитам. Поэтому вернее всего оперативно перезаключать договоры по размещению средств на рублёвых счетах в банках», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Диашов.А финансовый аналитик Александр Разуваев призывал не паниковать в связи с ослаблением рубля и добавил, что доллар и евро достигнут 200 рублей за единицу. Кроме того, по его словам, ослабление рубля не скажется на благосостоянии россиян, а нынешняя ситуация с российской валютой не является её обвалом.
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