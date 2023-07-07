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Финэксперт Диашов: «Правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах»

07 июля 2023, 14:57

Фото: istockphoto.com/Nadya So

Эксперт по финансовым рынкам Егор Диашов рекомендовал в нынешней ситуации падения рубля в краткосрочно перспективе держать средства в рублёвых депозитах.

«При подобной турбулентности правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных. При повышении ключевой ставки ЦБ будут подняты и ставки по депозитам. Поэтому вернее всего оперативно перезаключать договоры по размещению средств на рублёвых счетах в банках», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Диашов.

А финансовый аналитик Александр Разуваев призывал не паниковать в связи с ослаблением рубля и добавил, что доллар и евро достигнут 200 рублей за единицу. Кроме того, по его словам, ослабление рубля не скажется на благосостоянии россиян, а нынешняя ситуация с российской валютой не является её обвалом.

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#экономика
#рубль
#доллар
#валюта
#вклады
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Иммунолог Жемчугов: Бактериальный менингит может привести к инвалидности и смерти
07 июля 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что самой тяжёлым видом, от которого люди могут стать инвалидами и даже умереть, является бактериальный.
«Самый тяжёлый менингит — бактериальный, люди могут стать инвалидами или умереть. Передаётся воздушно-капельным путём, может долго сидеть в носоглотке, никак не проявляясь, но заражая других людей. Начинается с высокой температуры, в лежачем положении человеку трудно согнуть ногу, сильная боль в спинных мышцах, общее состояние тяжёлое», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

А вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.

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#заболевание
#менингит
#инфекция
#здоровье
#врач
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Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на ЗАЭС при дополнительной проверке
07 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В МАГАТЭ заявили о получении дополнительного доступа на площадки ЗАЭС, в ходе проверки, следов минирования обнаружено не было.
По просьбе организации, специалисты получили дополнительный доступ на ЗАЭС для проверки. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

Группа представителей организации не вывила никаких следов минирования или взрывчатки. Наряду с этим, Гросси сообщил о необходимости проверить еще ряд некоторых мест на объекте.

Об угрозе взрыва на ЗАЭС стали распространять информацию украинские власти. Российская сторона, в свою очередь, называет подобные высказывания провокацией и не исключает совершение подрыва Украиной. 

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#МАГАТЭ
#ЗАЭС
#минирование
#Гросси
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В 2023 году в Подмосковье начали строить 46 социальных объектов
07 июля 2023, 15:03

Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 46 извещений о начале строительства социально-важных объектов.

Среди строящихся объектов можно выделить 21 школу, из которых одна на 2200 учеников и одна на 1675 учеников. Также, 17 детсадов, 8 поликлиник, в двух из которых будут расположены станции скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству строящихся объектов стали: Ленинский округ, Красногорск, Щелково и Мытищи. 

Главное управление государственного строительного надзора Московской области отмечает, что в 2022 году построили 85 социальных объектов.

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В Подмосковье построят 44 таунхаусов, 3 жилых домов и 18 нежилых объектов. 

Большую поликлинику строят в Балашихе.

Детский сад для 325 малышей построят в Подмосковье.
#Строительство
#социальные объекты
#социально-важные объекты
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Американский эксперт Блейк заявил, что Путин уже нанес Западу унизительное поражение
07 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Российский лидер Владимир Путин уже успешно нанес унизительное поражение Западу, вернув русскоязычные территории бывшей Украины и продемонстрировав слабость военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки, пишет американский обозреватель Натаниэль Блейк для издания The Federalist.
«США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать «арсеналом демократии», а одним энтузиазмом Украине не поможешь. Ход боевых действий еще не предрешен, но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны», - прокомментировал ситуацию Блейк.  

По мнению автора, Россия уже практически победила. Долгожданное контрнаступление ВСУ с треском провалилось, у Киева заканчивается оружие и боеприпасы, США не в состоянии поддерживать производство вооружения на уровне военного времени, а вот Россия только повышает силу и мощь своих ударов.

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#США
#Украина
#Путин
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В Подмосковье за полгода бесплатную землю получили более 1,3 тыс многодетных семей
07 июля 2023, 14:53

Фото: Минимущества МО

Бесплатные земельные участки с начала года получили более 1,3 тыс подмосковных многодетных семей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«За первое полугодие участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства площадью от 10 до 15 соток получили свыше 1,3 тыс семей с тремя и более детьми. Всего за 12 лет с начала действия соответствующего закона землёй обеспечили 34,6 тыс подмосковных семей. Площадь переданной земли превысила 4 тыс га», – уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Большинство участков выдали в Протвине (151) и в Электростали (116).
 
Министр напомнила, что в июне вступил в силу региональный закон, согласно которому в составе многодетной семьи теперь учитываются и очно обучающиеся дети в возрасте от 18 до 23 лет. Таким образом, число семей, попадающих под действие губернаторской программы обеспечения бесплатными земельными участками, увеличится.

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#Наталья Адигамова
#Минимущества МО
#многодетные семьи
#дети
#земля
#участки
#Московская область
#Подмосковье
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Британский маршал Белл призвал Киев задуматься о последствиях применения кассетных боеприпасов
07 июля 2023, 14:49

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл призвал киевский режим задуматься о последствиях применения кассетных боеприпасов, в эфире Sky News.
«Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия», - прокомментировал ситуацию Белл.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр напомнила о соглашении, которое в Осло подписали 123 страны. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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#Белл
#Кассетные боеприпасы
#Украина
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Великобритания не намерена поставлять Украине противорадиационные медикаменты
07 июля 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/nevenmn

Младший министр по делам Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил о том, что Великобритания не намерена поставлять Украине противорадиационные медикаменты в настоящее время.
«В 2022 году через международный координационный центр доноров правительство получило от Украины запрос на поставку йода в таблетках. 5,5 млн йодных таблеток пожертвовал ЕС. Сейчас мы не планируем поставлять Украине дополнительные противорадиационные медикаменты», — приводит RT текст ответа Хиппи на запрос члена палаты общин Люка Полларда.

До этого Джеймс Хиппи рассказывал, что подготовка летчиков ВСУ к управлению западной техникой в Великобритании стартует с августа. 20 украинских военнослужащих пройдут обучение.

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#Великобритания
#Украина
#политика
#медикаменты
#поставки
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Суд обязал химкинскую школу выплатить 7,7 млн рублей семье изрезанной ножом Соне
07 июля 2023, 14:47

Фото: iStock/Zolnierek

По решению суда химкинская школа должна выплатить Соне, которая была изрезана ножом одноклассницей Мильвирой в школьном туалете, 7,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Таким образом, за 126 ножевых ударов семье пострадавшей девочки будет выплачен 1 млн рублей. Выплаты за моральный ущерб составят по 500 тысяч на каждого родителя. Кроме того, школа должна компенсировать и лечение девочки, на которое было потрачено 5, 7 млн рублей.

Однако родители Сони с таким решением суда не согласны. Их не устраивает, что семья девочки, изрезавшей ножом их дочь, не заплатит ни копейки. По словам отца пострадавшей девочки, они будут подавать апелляцию.

Согласно сообщению, семья Сони продала квартиру в Химках и перебралась в Москву. Девочка пойдет в новую школу.

Напомним, в химкинской школе ученица пятого класса набросилась с кухонным ножом на одноклассницу. Её состояние значилось как крайне тяжелое из-за большой кровопотери. Всего девочке было нанесено более 100 ножевых ударов.

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#Химки
#суд
#выплаты
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Минобороны: Группировка «Центр» за сутки отразила четыре атаки ВСУ
07 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российская группировка «Центр» за минувшие сутки отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

Российские военные также успешно пресекли деятельность двух ДРГ ВСУ, ликвидировали до 95 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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#Центр
#Краснолиманское направление
#ВСУ
#СВО
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