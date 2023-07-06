Финэксперт Глазков: «Задача цифрового рубля —быстрое и надёжное проведение операций»

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Финансовый эксперт Максим Глазков заявил, что основной задачей цифрового рубля является быстрое и надёжное проведение финансовых операций.
«Другая возможность — удобство расчёта для малонаселённых территорий. Это географически отдалённые регионы, где могут быть проблемы с безналичными платежами. Цифровым рублём можно будет расплачиваться без подключения к интернету», — сказал в беседе с RT Глазков.
Он отметил, что цифровой рубль будет использоваться как обычной валютой, им можно будет расплачиваться за покупки и делать переводы. Курс цифрового рубля будет равен курсу обычного рубля. Однако, отличия у цифровой валюты всё-таки будут. Так, цифровой рубль будет храниться на специальной платформе ЦБ. Также он будет иметь уникальный код.
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