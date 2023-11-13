Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал самозанятым займов на 80 млн рублей

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Фонд микрофинансирования Подмосковья был создан в 2009 году и со следующего года начал выдавать льготные займы для субъектов МСП. В 2021-м займы фонда стали доступны и для самозанятых. Максимальная сумма займа – 5 млн рублей. Сегодня для МСП Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.
Подать заявку на получение льготного займа Московского областного фонда микрофинансирования можно на портале РПГУ.
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