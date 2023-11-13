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Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал самозанятым займов на 80 млн рублей

13 ноября 2023, 13:15
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Работающие в Московской области самозанятые почти за три года получили 200 займов Фонда микрофинансирования для решения своих бизнес-задач. Их общая сумма превысила 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Фонд микрофинансирования Подмосковья был создан в 2009 году и со следующего года начал выдавать льготные займы для субъектов МСП. В 2021-м займы фонда стали доступны и для самозанятых. Максимальная сумма займа – 5 млн рублей. Сегодня для МСП Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.

Подать заявку на получение льготного займа Московского областного фонда микрофинансирования можно на портале РПГУ.

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#подмосковье
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В Подмосковье привлекут 20 млрд рублей за счёт вовлечения имущества в оборот
13 ноября 2023, 13:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За счёт вовлечения имущества в оборот в Московской области в 2023 году привлекут на 3 млрд рублей больше денежных средств, чем в 2022-м. Такую статистику привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«20 млрд рублей мы привлекаем за счёт вовлечения в оборот имущества – этом году на 3 млрд больше, чем в прошлом. Это неплохие результаты. У нас есть лидеры по работе с имуществом. Это Руза, Сергиев Посад, Щёлково, Ступино, Наро-Фоминск, Шатура. Молодцы! Вместе с тем есть и территории, которые находятся в «красной зоне». Это Котельники, Бронницы, Подольск», – сказал губернатор в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить подход, который позволял бы рачительно и эффективно использовать имущество. Это влияет на экономическое благополучие региона. 
«Где-то нужно сносить недостроенные и ветхие строения, где-то своевременно выставлять на аукцион для бизнеса и услуг ту или иную площадку в городах. Всё это влияет на наше экономическое благополучие и на порядок в нашем доме», – отметил Воробьёв
Ранее во время того же совещания он рассказал, что поручил создать робота Женю для помощи жителям Подмосковья в решении проблем ЖКХ. 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#правительство
#имущество
#экономика
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Минфин: Почти 39% бюджета России в 2024 году уйдет на оборону и безопасность
13 ноября 2023, 06:30

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

В 2024 году в России потратят на оборону, национальную безопасность и деятельность правоохранительных органов 14,2 трлн рублей, что составляет 38,6% федерального бюджета. Об этом рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минфина РФ.
«Расходы казны на оборону в 2024 году составят 10,8 трлн рублей. Еще 3,4 трлн будут потрачены на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Важная задача — укрепление обороноспособности России и поддержка участников СВО. <…> Еще один приоритет — выполнение социальных обязательств», — цитирует издание представителей министерства финансов.
Бюджет на 2024 год ориентирован на социальные нужды. Социальные расходы составят более 30% от общего объема бюджета, точнее, 30,5%, что составляет семь триллионов рублей. Эти средства будут распределены между различными важными социальными сферами, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью «Парламентской газете». Основное внимание в планировании бюджета на 2024 год уделили таким аспектам как: поддержка семей с детьми, выплата материнского капитала, программа по улучшению жилищных условий для семей с детьми, а также поддержка россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кабмин РФ внёс в парламент 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета России с 2024 по 2026 год, при этом общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 трлн рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минфина.

По словам министра финансов Антона Силуанова, перед российским правительством стояло сразу несколько приоритетных задач. Он добавил, что сотрудники ведомства каждый день прорабатывали множество предложений по проекту бюджета, разрабатывая при этом оптимальные решения.

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#бюджет
#расходы
#безопасность
#оборона
#россия
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В России себестоимость рыбы увеличится на 26% — ВАРПЭ
13 ноября 2023, 02:44

Фото: iStock/nastya_ph

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от экспортной пошлины, так как это больно ударит по российской рыболовной отрасли и, как результат, по потребителям. О связи между рыболовством и вывозом топлива пишет РИА Новости.
Правительство РФ в октябре увеличило налог на вывоз топлива с двадцати до пятидесяти тысяч рублей за тонну с целью борьбы со спекулянтами. Однако от этого пострадал и рыболовный промысел.

Как пояснили в ВАРПЭ, рыболовецкие суда промышляют в водах, не относящихся к таможенной территории Российской Федерации, и в таких рейдах их необходимо заправлять. Раньше цена на топливо у российских бункеровщиков была на 15% ниже, чем у конкурентов из Южной Кореи, но из-за повышения пошлин стала на 65% дороже. На фоне этого рыбакам приходится приобретать дорогое топливо у «недружественных стран» — Южной Кореи, Японии и Норвегии.

В ВАРПЭ отметили, что расходы рыболовецких судов повысятся на 26%, что однозначно скажется и на цене продукта. В том числе подорожают такие традиционно дешевые виды как сардина, сельдь, иваси, мойва и путассу.

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#топливо
#правительство
#цена
#расходы
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Стали известны последствия введения США санкций против «Арктик СПГ 2»
FT: санкции США в отношении «Арктик СПГ 2» могут привести к сбоям на энергорынках
12 ноября 2023, 18:31

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Антироссийские санкции США, наложенные на второй по значимости в России проект производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», могут негативно сказаться на глобальных энергетических рынках. Об этом сообщает газета Financial Times.
Напомним, что 2 ноября Минфин США внёс в санкционный список ООО «Арктик СПГ 2», которое является дочерней компанией «Новатэка».

Издание указывает, что таким жестом США впервые целенаправленно пошли против способности России экспортировать сжиженный природный газ. Такое решение может обернуться рядом серьёзных проблем на глобальных энергетических рынках, чего до этого Вашингтон старался избежать.

Так, по мнению специалиста по санкциям из юридической компании Mishcon de Reya Шайсты Ахтар, антироссийские санкции США действительно могут заблокировать проект за покупателей из западных стран. 

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#сша
#россия
#санкции
#газ
#проект
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Bloomberg: операция против ХАМАС в Газе стала слишком затратной для Израиля
Bloomberg: Израиль ежедневно тратит $260 млн на операцию против ХАМАС
12 ноября 2023, 16:21

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Израиль ежедневно тратит 260 млн долларов на ведение военных действий против палестинского движения ХАМАС, следует из расчётов агентства Bloomberg.
Отмечается, что изначально Израиль предполагал иную сумму, чем вышла на самом деле. Такие траты сильно ударяют по государственному бюджету, дефицит которого увеличился в семь раз по сравнению с показателями октября прошлого года. 

Ранее, в начале ноября, газета Calcalist приводила данные израильского министерства финансов, согласно которым, военные действия страны в отношении ХАМАС обойдутся в 51 млрд долларов, с учётом, что конфликт завершится в 2024 году. 

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#израиль
#бюджет
#война
#хамас
#сектор газа
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Кабмин утвердил правила компенсации иностранным фирмам за их активы в РФ
11 ноября 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Правительство РФ утвердило правила начисления компенсации иностранным корпорациям в период приостановления их прав в отношении крупных компаний. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет о  тех правах холдингов на компании, которые признаны в России экономически значимыми. Организация может получить этот статус по обоснованному предложению профильного органа власти.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, решение о компенсации вправе принимать руководство экономически значимой компании после обращения к ней иностранного холдинга. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из количества акций, которыми владеет холдинг, и их рыночной стоимости.

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#выплаты
#обращения
#компании
#компенсации
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В МИД РФ ответили на обвинения главы концерна Carlsberg в адрес России
Захарова: Обвинения главы концерна Carlsberg в адрес Москвы несостоятельны
11 ноября 2023, 17:32

Фото: istockphoto/industryview

Обвинения главы датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы в том, что Россия пытается украсть их бизнес, являются несостоятельными. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат в своем комментарии отметила, что заявления руководителя датской компании выглядят как попытка прикрыть решениями российского руководства свое решение об уходе из России, попутно нанеся ущерб российским компаниям и выведя за границу всю полученную в нашей стране прибыль. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.

Захарова пристыдила Ааруп-Андерсена, отметив, что такое поведение не соответствует статусу руководителя крупного международного концерна. Она призвала топ-менеджмент фирмы ознакомиться с российским законодательством, подчеркнув, что «Балтика» вовсе не находится в собственности государства, а ее активы переданы Росимуществу во временное управление. Представитель МИД России выразила надежду, что в компании Carlsberg работают достаточно квалифицированные юристы и они сумеют указать Ааруп-Андерсену на его заблуждения.

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#компании
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#дипломат
#захарова
#активы
#россия
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Миллер: страны Европы, отказавшиеся от российского газа, продолжают его получать
11 ноября 2023, 13:39

Фото: iStock/Chepko

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались. Об этом Миллер сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в телеграм-канале.
Миллер отметил, что такие поставки проходят в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы. Глава «Газпрома» подчеркнул, что российский газ присутствует на рынке Европы в достаточных объемах.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.

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#россия
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#импорт
#поставки
#ес
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Производитель сладостей из Подольска будет поставлять продукцию в ОАЭ
10 ноября 2023, 22:43

Фото: Мининвест МО

Компания «Деловое партнёрство» из городского округа Подольск подписала экспортный контракт с дистрибьютером из Объединённых Арабских Эмиратов на10 млн рублей. Подписание прошло на международной выставке в Дубае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания выпускает шоколадные изделия и сладости под торговыми марками Gloriss и Biennale. Предприятие занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов, изготовлением шоколадных конфет и драже, мучных изделий, ореховых паст. Она также выпускает ингредиенты и добавки для молочной продукции.

Международная выставка ISM Middle East 2023 собрала ведущие компании кондитерской отрасли со всего мира. Помимо «Делового партнёрства», её участниками стали ещё четыре подмосковные компании из Королёва, Коломенского, Домодедово и Ленинского городского округа.

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