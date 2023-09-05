Фонд развития промышленности РФ помог подмосковному предприятию

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, НПП «Исток» им. Шокина во Фрязино расширил и автоматизировал производство, используя меры поддержки бизнеса
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.НПП «Исток» им. Шокина во Фрязиносмог расширить и автоматизировать своё производство приборов учёта электроэнергии благодаря привлечённым средствам из Фонда развития промышленности России в рамках государственной программы «Развитие ОПК».
На базе предприятия НПП «Исток» им. Шокина в 2015 году создали особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Исток». На сегодняшний день её резидентами являются 22 предприятия, осуществляющие свою деятельность по таким направлениям, как СВЧ-электроника, лазерное приборостроение, проектирование сложных технических систем.
В ОЭЗ создано более 500 новых рабочих мест.
Общая сумма инвестиций компаний-резидентов составляет более 55 миллиардов рублей.
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Алиса Сергиенко