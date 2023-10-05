Forbes: «Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России

По итогам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» Московская область вошла в тройку лучших.

«Для экономики Подмосковья экспорт имеет большое значение, а для самих компаний это дополнительная возможность развиваться, увеличивать свой потенциал, выходить на новые рынки. Несмотря на санкции и ограничения, наши компании продолжают показывать хорошие результаты – в прошлом году объем экспорта вырос с 11 до 13,6 млрд долларов», - поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в этом году заявку на премию подали более 1500 компаний , в числе которых 63 из Подмосковья.









Компания «ТК «Мираторг» стала победителем в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса и «Новая география», а «Плодоимпорт», выпускающая продукцию бренда «Дядя Ваня», «Экспортер года в сфере готового продовольствия» среди малого и среднего бизнеса и «Прорыв года».









Кроме этого, компания «ТрансКонтейнер», стала второй в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди крупного бизнеса. Она специализируется на контейнерной железнодорожной логистике.



