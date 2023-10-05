Forbes: «Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
«Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России по версии журнала Forbes. Компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года.
Места с шестого по десятое в списке наиболее прибыльных компаний России заняли «Норильский никель» (429,3 млрд руб), «Татнефть» (284,9 млрд руб), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд руб), крупнейший банк РФ — Сбербанк (270,5 млрд руб) и «Фосагро» (184,7 млрд руб).
Читайте также:
Названы лучшие экспортеры России по итогам 2023 года
Forbes назвал самую крупную иностранную компанию, оставшуюся в России
Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам
Артем Путинцев