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Forbes составил рейтинг самых убыточных предприятий в России

Forbes: Банк ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
21 ноября 2023, 12:36
Фото: istock / ipopba

Фото: istock / ipopba

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Первое место занял банк ВТБ.

«ВТБ, второй по величине банк в России, понес рекордные убытки в размере 612,6 миллиарда рублей и занял первое место в рейтинге», — сказано в статье издания.
В материале отмечаться, что банк пострадал от геополитических рисков больше, чем другие банковские организации, за счет большей уязвимости к рискам санкций.


Второе место занял Альфа банк с убытками в размере 117,1 миллиарда рублей. Отмечается, что эти два банка за текущий год уже вышли в прибыль.

В десятку также попали «Газстройпром», Ozon, ГТЛК, «Связной», «Русский уголь», VK, Московский метрополитен и «Почта России».

Из 10 самых убыточных компаний 6-ю владеет государство или контролируются им косвенно. Также некоторые из участников рейтинга Forbes страдают от постоянных убытков. Например, «Московский метрополитен» не прибыльный еще с 2016 года, а «Сеть Связной» сейчай проходит процедуру банкротства, подытожили в журнале.

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Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»
21 ноября 2023, 22:20

Фото: Istockphoto / peredniankina

На выставке-форуме «Россия» можно купить балыки по старорусским рецептам от производителя из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В 48-м павильоне на ВДНХ развернулась продуктовая ярмарка, где ежедневно можно продегустировать и приобрести продукцию фермеров со всей страны. На этой неделе Московскую область представляют производители мясных деликатесов из Звенигорода. 
«Крафтовое производство «Балыки СтароруССкие» работает с 2019 года. Супруги Андрей и Алёна коптят мясо и рыбу на дровах и делают домашнюю колбасу по традиционным рецептам. При этом используют только высококачественные продукты, специи, травы и мёд», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов
Он добавил, что в основном производитель продаёт свою продукцию на ярмарках и фестивалях. Также осуществляется доставка по Москве и Подмосковью.
 
Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»
21 ноября 2023, 22:03

Фото: Мининвест МО

Елена Куркина из Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Впервые за 10 лет главный приз программы разыграют участницы со всей России.
Для федерального этапа программы жюри отобрало 30 лучших проектов среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года. 
«Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России. В финал вышло 30 проектов, многие из них – с социальной направленностью. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – 1 млн, 500 тыс и 250 тыс рублей. Также предусмотрен спецприз», – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Жюри состояло из экспертов, поддерживающих развитие женского предпринимательства в России. Его возглавила куратор программы «Мама-предприниматель» Илюшникова. 
 
Елена Куркина – создательница лаборатории Mixplants для выращивания комнатных тропический растений методом микроклонирования. В планах у предпринимательницы – выводить новые сорта, а также обучать детей и взрослых научному способу разведения растений. 
 
Федеральную образовательную программу «Мама-предприниматель» разработали для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.
 
Итоги федерального этапа подведут 9 декабря.

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#экономика
#женщины
#предприниматель
#конкурс
#растения
#подмосковье
#московская область
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Стали известны потери украинского бизнеса из-за блокировки границы
Бизнес Украины потерял $8,5 млн из-за блокировки перевозчиками границы с Польшей
21 ноября 2023, 21:41

Фото: iStock/IvanSpasic

Украинские компании потеряли почти 8,5 миллионов долларов из-за блокировки границы с Польшей. Об этом сообщает издание New Voice.
Отмечается, что на польско-украинской границе продолжаются забастовки. Польские перевозчики заблокировали контрольно-пропускные пункты между двумя государствами.

В результате этих обстоятельств, украинский бизнес ежедневно теряет порядка 27,7 тысяч долларов. Таким образом, за всё время блокировки границы, а это уже около двух недель, компании с Украины потеряли почти 8,5 миллионов долларов. 

Ситуация затронула как компании, экспортирующие продукцию, так и те, что занимаются импортом. Также повышается цена и за сами товары, поскольку возникают проблемы с их логистикой. 

Представители бизнеса отмечают, что перевозчики массово отказываются брать заказы, поскольку при их невыполнении последует штраф. 

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#украина
#польша
#граница
#бизнес
#компании
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В Истре будут производить импортозамещающие стройматериалы
21 ноября 2023, 20:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье построят промышленный комплекс по производству современных стройматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
ООО «ЗТМ Люкс» получило под проект участок площадью свыше 10 га в городском округе Истра по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Компания будет производить гранулированную пеностеклокерамику и сорбенты.
«Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Инвестор организует производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке после ухода ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса запланирован на 2026 год», - рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Строительство этого комплекса является первой очередью из не менее чем шести запланированных.
 
Планируемая к выпуску продукция находит широкое применение во многих сферах: создании облегчённых теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, фармацевтике и нефтехимической промышленности.
 
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#екатерина зиновьева
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#производство
#стройматериалы
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#подмосковье
#московская область
#импортозамещение
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Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Силуанов: жёсткая ДКП и бюджетная политика могут сдержать инфляцию
21 ноября 2023, 17:58

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр финансов России Антон Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции на фоне санкций. Об этом он рассказал в ходе VIII международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила».
По его словам, чтобы избежать повышения инфляции, необходимо проведение жёсткой бюджетной и денежно-кредитной политики. 

Также Силуанов отметил важность расстановки приоритетов и проведения ответственной финансовой политики, как это делает Банк России. 

Глава Минфина заявил, что в настоящее время страна нуждается в средствах для социальной сферы, обороны и развития, однако на фоне санкционного давления важно правильно расставлять приоритеты, чтобы не допустить роста инфляции.

Напомним, что Банк России ранее значительно повысил ключевую ставку до 15%, чтобы сдержать инфляцию. 

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#инфляция
#антон силуанов
#экономика
#банк россии
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Глава Дубны Тихомиров побывал на семейной швейной фабрике
21 ноября 2023, 17:02

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров познакомился с производством на дубненской семейной швейной фабрике BULAEVICH. Там более 20 лет выпускают деловую и элегантную одежду, а сейчас создают новогоднюю коллекцию.
«С интересом изучил технологический процесс, пообщался с сотрудниками, многие из которых работают в компании со дня основания. Как подчеркнула директор фабрики Ольга Михайлова, в первую очередь ставку они делают на качество продукции. В рамках благотворительной деятельности на предприятии шьют накидки для кувезов, которые потом передают в роддома», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Глава Дубны также вручил благодарственные письма сотрудникам – технологам, швеям и гладильщицам. Участники встречи обсудили городские новости. Как отметил Тихомиров, особый интерес вызвало благоустройство улицы Центральной и сквера имени Павла Журавлёва. Работы запланированы на следующий год. 

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#максим тихомиров
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#экономика
#фабрика
#подмосковье
#московская область
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В России предложили ввести утильсбор на импортную электронику
21 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/scyther5

В Совете Федерации предложили ввести утилизационный сбор для импортной электроники. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Отмечается, что инициативу уже поддержали в Минпромторге.

При одобрении предложения, инициатива может вступить в силу в конце 2024 года. 

Аналогичная ситуация ранее наблюдалась с введением утильсбора на иностранные автомобили. Такие меры вводятся для внесения дополнительных средств в бюджет, которые потом пойдут на развитие отечественных производителей. 

Под утилизационный сбор попадут портативные компьютеры, смартфоны, планшеты видеокамеры, фотоаппараты и иная техника, а также её комплектующие. 

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#совет федерации
#техника
#спрос
#меры
#развитие
#россия
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Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение случится в 2025 году
21 ноября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/fpphotobank

Соцвычеты в упрощенном порядке за лечение, обучение и спорт ФНС предоставит в 2025 году.
Об этом в интервью РБК рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров.

«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Получаем о сделках данные из банков и занимаемся предзаполнением данных для налогоплательщиков. Теперь идём дальше: принят закон, который касается социальных вычетов»,-рассказал Егоров.
В течение следующего года будут апробированы и протестированы информсистема и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, а также фитнесе.

Также по НДФЛ уже сократили сроки возврата денежных средств, а по НДС больше 80% обычно возвращаются в течение месяца.

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Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний
#фнс
#деньги
#обучение
#студенты
#спорт
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Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний
21 ноября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/anyaberkut

Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями компаний из России, оно утвердило постановление с новыми требованиями, которые касаются раскрытия отчетности.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Резиденты будут обязаны раз в квартал отчитываться в Федеральную налоговую службу (ФНС) о движении денег за рубеж и о финансовых активах на зарубежных счетах.

Также необходимо будет предоставлять сведения о выручке, которую оставляют на счетах за рубежом и о третьих лицах, участвующих во взаимных расчетах внешнеэкономической деятельности.

Кабмин принял постановление, чтобы реализовать меры по повышению сбалансированности валютного рынка. В данный момент российские компании и индивидуальные предприниматели обязаны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операций.

В будущем будет необходимо указывать объем списаний и поступлений за квартал в наличной и в безналичной форме. В Министерстве финансов поясняют, что эти данные позволят налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, которые остаются на счетах экспортеров в иностранных банках, это позволит повысить прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями.

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#россия
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