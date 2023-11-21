Forbes составил рейтинг самых убыточных предприятий в России

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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Первое место занял банк ВТБ.
«ВТБ, второй по величине банк в России, понес рекордные убытки в размере 612,6 миллиарда рублей и занял первое место в рейтинге», — сказано в статье издания.В материале отмечаться, что банк пострадал от геополитических рисков больше, чем другие банковские организации, за счет большей уязвимости к рискам санкций.
В десятку также попали «Газстройпром», Ozon, ГТЛК, «Связной», «Русский уголь», VK, Московский метрополитен и «Почта России».
Из 10 самых убыточных компаний 6-ю владеет государство или контролируются им косвенно. Также некоторые из участников рейтинга Forbes страдают от постоянных убытков. Например, «Московский метрополитен» не прибыльный еще с 2016 года, а «Сеть Связной» сейчай проходит процедуру банкротства, подытожили в журнале.
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Алина Юрчак