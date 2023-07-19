Форум «Агрополигон» обслужат более 30 предприятий общепита и торговли

Фото: Минсельхозпрод МО
Более 30 предприятий общественного питания и торговли будут работать для участников и гостей научно-практического форума «Агрополигон-2023». Их обеспечат горячими блюдами, закусками и напитками, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Форум будет проходить 20 и 21 июля в селе Шебанцево городского округа Домодедово. Он посвящён передовым технологиям, научным достижениям в сфере агрохимии, растениеводства и земледелия, открытиям в области техники и аграрной науки.
У гостей и участников будет широкий выбор: от чипсов и мороженого до мясных горячих блюд от подмосковных производителей. На форуме можно будет попробовать шашлык на мангале, жареных перепелов и плов из баранины. Желающие смогут купить пастилу, варенье, мёд, сахарную вату и другие лакомства. Будут организованы фудтраки, тележки с кукурузой, гамбургерами, хот-догами и шаурмой. Помимо продуктов, в продаже будет сувенирная продукция.
На форум соберутся представители международных химических холдингов из числа крупнейших мировых производителей удобрений, российских сельскохозяйственных и продовольственных компаний, НИИ, вузов, колледжей и техникумов.
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У гостей и участников будет широкий выбор: от чипсов и мороженого до мясных горячих блюд от подмосковных производителей. На форуме можно будет попробовать шашлык на мангале, жареных перепелов и плов из баранины. Желающие смогут купить пастилу, варенье, мёд, сахарную вату и другие лакомства. Будут организованы фудтраки, тележки с кукурузой, гамбургерами, хот-догами и шаурмой. Помимо продуктов, в продаже будет сувенирная продукция.
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Лора Луганская