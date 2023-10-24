Форум «Дни ритейла в Сибири» пройдет с 15 по 17 ноября в Новосибирске

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В новосибирском Экспоцентре с 15 по 17 ноября 2023 года пройдет второй межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири». Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России, правительство Новосибирской области, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла и Минпромторг Новосибирской области.
Партнером форума будет «Сибирская продовольственная неделя». В его деловой программе состоится более 40 различных мероприятий на самые актуальные отраслевые темы, среди которых тренды и аналитика, логистика и закупки, маркетинговые инструменты, несетевая торговля и электронная коммерция, туристический ритейл и маркировка.
В работе форума «Дни ритейла в Сибири» примут участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области; Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России; Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области; Максим Протасов, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества»; Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет торговли; Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли России, вице-президент «НП «ОПОРА»; Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия; Сиражудин Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России и другие.
Для партнеров Форума организаторы мероприятия подготовили интересные условия участия. Компании могут разместить на площадке мероприятия брендированный стенд, показать рекламное видео о компании. Программа мероприятия опубликована на официальном сайте: siberia.retaildays.ru. Форум состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр». Участие в Форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте форума siberia.retaildays.ru. Дирекция Форума: info@retailevent.ru, 7 (495) 323-71-07.
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В работе форума «Дни ритейла в Сибири» примут участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области; Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России; Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области; Максим Протасов, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества»; Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет торговли; Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли России, вице-президент «НП «ОПОРА»; Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия; Сиражудин Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России и другие.
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Александр Бойцов