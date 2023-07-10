Французский производитель электрооборудования Legrand нашёл покупателя в России

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Заводы французской компании Legrand купит российская электротехническая компания IEK.
Legrand заявила об уходе из России 25 января, но 3 завода компании продолжали работать. В мае Legrand подала документы в Минпромторг о продаже своего бизнеса на территории России.
Baza пишет, что бизнес приобретёт российский холдинг IEK. Новый владелец бизнеса проведёт ребрендинг. Сообщается, что у предприятий нет проблем с комплектующими: несмотря на санкции, компания успела заказать их в Европе с запасом на год и наладила работу с Китаем.
Legrand производит электрооборудование: розетки, удлинители, кабели, зарядные устройства, оборудование для домофонов и другое.
В России компания начала работать в начале девяностых, но в этом году решила покинуть страну из-за «операционных трудностей и неопределённости».
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Baza пишет, что бизнес приобретёт российский холдинг IEK. Новый владелец бизнеса проведёт ребрендинг. Сообщается, что у предприятий нет проблем с комплектующими: несмотря на санкции, компания успела заказать их в Европе с запасом на год и наладила работу с Китаем.
В России компания начала работать в начале девяностых, но в этом году решила покинуть страну из-за «операционных трудностей и неопределённости».
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Мария Фирсова