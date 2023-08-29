Frank Media: ЦБ поменял местами курсы доллара и юаня на своём сайте

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По одной из версий, юань мог возглавить список из-за того, что это валюта дружественной страны, следом за ней уже идут доллар и евро. Однако изначально вершину списка всё же занимал доллар.
Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с 16 августа текущего года превысил 96 рублей. Евро и юань также поднялись, достигнув 103,76 и 13,15 рублей соответственно.
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