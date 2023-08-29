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Frank Media: ЦБ поменял местами курсы доллара и юаня на своём сайте

29 августа 2023, 15:09

Фото: iStock/William_Potter

Банк России разместил курс китайского юаня на первом месте, хотя ранее он шёл после доллара США. Об этом пишет издание Frank Media.
Причина перестановки пока неизвестна, Центробанк не комментировал свои действия.

По одной из версий, юань мог возглавить список из-за того, что это валюта дружественной страны, следом за ней уже идут доллар и евро. Однако изначально вершину списка всё же занимал доллар.


В прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев призвал россиян не копить активы в валютах недружественных стран. А вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов 27 августа текущего года опубликовал слова Жириновского, которые он произнёс в 2018 году, о необходимости отказаться от доллара. По мнению депутата, этот призыв наиболее актуален в настоящее время.

Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с 16 августа текущего года превысил 96 рублей. Евро и юань также поднялись, достигнув 103,76 и 13,15 рублей соответственно.

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#курс
#доллар
#цб рф
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В Подмосковье появится ещё один дилерский центр «Камаза»
29 августа 2023, 21:59

Фото: Istockphoto / Aleksei Savin

В городском округе Домодедово появится автотехцентр по продаже и обслуживанию транспортных средств. Первый этаж займёт дилерский центр «Камаза», сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход строительства.
«Строящийся объект станет 18-м дилерским центром крупнейшего производителя тяжёлых грузовых автомобилей России в Подмосковье. На площади более 5 тыс кв м возведут трёхэтажное здание. Помимо продажи, там организуют техобслуживание отечественных и иностранных большегрузов», – говорится в сообщении. 
Сейчас застройщик ООО «Майер Групп» устанавливает монолитные несущие конструкции подземной и металлоконструкции надземной части здания.
 
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#экономика
#строители
#грузовик
#автомобили
#домодедово
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
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В Подольске в 2027 году появится новое кофейное производство
29 августа 2023, 20:23

Фото: Istockphoto / Schwede-Photodesign

В городском округе Подольск откроют новое кофейное производство. О строительстве комплекса полного цикла производства кофейной продукции. Главгосстройнадзор Московской области известил застройщик – ООО «Арабика». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Комплекс площадью более 18 тыс кв м будет включать корпуса производства кофейной продукции, обжарки кофе и обеспечивающую инфраструктуру. Мощность производства составит без малого 46 тонн в сутки. 
 
Продукция компании представлена кофе в зёрнах, молотым и растворимым, а также сухими растворимыми смесями какао. Основные процессы на предприятии автоматизированы. 
 
Завершить строительство комплекса планируют в I квартале 2027 года. Всего в регионе действуют расположены завода по производству кофе: в Рузе, Балашихе и Мытищах.

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#экономика
#главгосстройнадзор мо
#подольск
#производство
#кофе
#подмосковье
#московская область
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Экономист Колташов раскрыл истоки пессимистического взгляда россиян на будущее
Экономист Колташов: «Когда искусственно создаются стрессовые условия, это вызывает недоверие»
29 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/KanawatTH

Экономист Василий Колташов заявил, что Россия может преодолеть экономические трудности и двигаться вперёд, но этому мешают искусственно создаваемые стрессовые ситуации со стороны финансового блока властей.
«Финансовое крыло в госуправлении создаёт стрессовую ситуацию, а потом повышает ставку ЦБ для того, чтобы блокировать кредитование и останавливать экономический рост России. … Когда искусственно создаются стрессовые условия, то это вызывает недоверие граждан РФ», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

Он отметил, что приемлемая для России ставка ЦБ – 5,6%.

Специалист добавил, что вместе с тем действия руководства кабинета министров стимулируют экономический рост, например, в форме промышленной ипотеки, что уже указывает на то, что не всё так плохо, как многим кажется.

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#курс
#ставка
#рф
#цб
#экономика
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В ОЭЗ «Кашира» откроют первое в России промышленное производство из биополимеров
29 августа 2023, 18:33

Фото: Istockphoto / Nikita Burdenkov

В Подмосковье построят завод по выпуску биоразлагаемой одноразовой экологичной посуды и упаковки из целлюлозного сырья. Соглашение подписали Особая экономическая зона «Кашира» и компания «ГрейтБилд», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В создание нового предприятия инвестируют 1,45 млрд рублей. В рамках проекта построят производственные и технологические объекты, оснастят их оборудованием. По данным министерства, продукция будет востребована на предприятиях различных отраслей, в том числе пищевой промышленности. Ежегодно завод сможет выпускать почти 128,5 млн изделий. На производстве появится более 80 рабочих мест.
 
Это будет первое для России промышленное производство из биополимеров. Его технология предусматривает высокую степень автоматизации, соответствует экостандартам и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта «Экология».
 
ОЭЗ «Кашира» была создана в 2019 году и относится к особым экономическим зонам промышленно-производственного типа. Всего на территории региона работают пять ОЭЗ.

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Для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный курс по бизнес-планированию
29 августа 2023, 16:59

Фото: istockphoto / kasto80

Центр «Мой бизнес» Московской области совместно с Московским областным филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) организуют бесплатный образовательный модуль «Основы бизнес-планирования» для подмосковных предпринимателей.

Обучение по программе начнётся 4 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Занятия будут проходить в онлайн-формате, а 7 сентября пройдет тренинг в очном формате.

Для участия необходима регистрация на сайте. 

Всем участникам выдадут сертификат о прохождении обучения. 

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#онлайн
#служба
#бизнес
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Гжель планирует охранять свою продукцию в более чем 70 странах Лиссабонского соглашения
29 августа 2023, 15:13

Фото: официальный сайт Роспатента

В Роспатент поступила первая заявка на международную регистрацию НМПТ в рамках Лиссабонской системы от ООО «Гжель – художественные мастерские».
После проверки сведений заявка на международную регистрацию НМПТ в рамках Лиссабонской системы от ООО «Гжель – художественные мастерские» будет направлена в Международное бюро ВОИС для внесения сведений в Международный реестр.

Сообщается, что проверка будет проводиться в течение месяца. 

По завершении проверки, участники Лиссабонского соглашения должны будут вынести решение о предоставлении охраны в течение года. 
 
ООО «Гжель – художественные мастерские» смогли направить заявку на охрану своей продукции благодаря присоединению РФ к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, куда на сегодняшний день входят порядка 70 стран.

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Путин: Уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться
29 августа 2023, 14:29

Фото: сайт Кремля

Президент России заявил, что с должниками следует работать корректно, а уровень благосостояния россиян должен и их зарплаты должны повышаться. Об этом он говорил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.
«Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей», - сказал Путин во время обсуждения причин возникновения должников.

Глава государства также отметил, что в России на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная. При этом он подчеркнул, что судебные приставы должны выполнять свою работу, однако с должниками следует действовать корректно.

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#путин
#рф
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Курс доллара превысил 96 рублей впервые с 16 августа 2023 года
29 августа 2023, 14:01

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара превысил 96 рублей впервые с 16 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
Одновременно с этим курс евро поднялся на 0,55% и достиг 103,76 рублей. А юань достиг 13,15 рублей, поднявшись на 0,73%.

Последний резкий скачок курса доллара наблюдался 16 августа. После этого сохранялась относительно стабильная ситуация.

Ранее финансист Михаил Задорнов заявил, что одной из причин ослабления рубля является переизбыток индийских рупий, полученных Россией от продажи нефти. Однако экономист Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, заявив, что курс рубля связан с внутренним состоянием экономики.

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#курс
#доллар
#евро
#экономика
#торги
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Экономист Беляев опроверг заявление Задорнова об ослаблении рубля из-за рупий
29 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/Sibani Das

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс рубля обусловлен внутренними экономическими причинами. Рупии, зависшии в Индии - это вторичные моменты, которые не влияют на фундаментальные факторы.
Прежде, экономист Михаил Задорнов назвал зависшие рупии одной из неочевидных причин ослабления рубля. По его мнению, фактором ослабления национальной валюты стало то, что Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них тоже нечего. О том, как рупии влияют на курс рубля и как будет укрепляться валюта, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1».  

«Этот вопрос касается конвертируемости одной валюты в другую и возможность закрыть ее товарными поставками, но это можно было сделать, когда была государственная торговля. Тогда, ее можно было спланировать и покрыть какими-то товарными поставками. Ранее, это на уровне государства решалось, а сейчас это на уровне частных компаний существует, и убедить их в том, что нужно что-то купить или продать, что не входит в их корпоративный план, практически невозможно», пояснил Беляев.  
На вопрос о том, как будет укрепляться российская валюта и что на нее влияет, эксперт ответил, что в России растет ВВП, на что немаловажное значение оказала интенсивная работа ВПК.    

«Надо понять, что курс национальной валюты зависит от внутреннего состояния экономики. Несмотря на то, что есть формальные показатели достаточно благоприятные в российской экономике, у нас растет внутренний валовый продукт, но он увеличивается за счет интенсивной работы военно-промышленного комплекса и выполнения программ национальных, связанных с государственным бюджетом. Всю остальную экономику, это примерно 70%, составляет предпринимательская экономика, она находится в застойном положении, на паузе. И именно это определяет то, что рубль проигрывает доллару и евро в своем курсе. Такое явление мы наблюдаем с весны текущего года. Постепенное, монотонное снижение курса рубля по отношению к доллару. Все остальное, это конъектурно-поверхностные вещи, которые, конечно, влияют на курс, но устойчивое падение рубля к доллару обусловлено внутренними экономическими причинами, а вот рупии - это такие вторичные моменты, которые не влияют на фундаментальные факторы», - заключил Беляев. 

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#евро
#экономика
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