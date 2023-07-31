Французские парфюмеры опасаются утечки своих профессиональных секретов в Китай

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Европейские косметические компании, включая в первую очередь французские L’Oreal и LVMH, выражают обеспокоенность тем, что их могут заставить раскрыть технологические секреты. Новые правила импорта косметической продукции из Европы в Китай обязывают европейские фирмы предоставлять подробные данные, начиная от ингредиентов и описания технологического процесса и заканчивая источниками сырья.
Вообще, принудительный трансфер технологий (Forced Technology Transfer, FTT) — это давно и широко распространенная в Китае практика. Риски FTT являются одной из основных причин торговых войн между КНР и США. Фактически компания, желающая проникнуть на китайский рынок, обязана предоставить полную информацию о продукте, раскрыть детали процессов производства, иначе доступ на рынок для нее будет просто закрыт.
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Александр Бойцов