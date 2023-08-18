Французский производитель запчастей Valeo планирует продать бизнес в России

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Компания Valeo, которая специализируется на производстве коробок передач, подписала соглашение о передаче активов. Сейчас компания ожидает разрешение регулирующих органов.
По данным Valeo, решение продать бизнес в РФ даст возможность сохранить рабочие места 158 сотрудникам. Компания оставит за собой право обратного выкупа активов в течение 10 лет. Воспользоваться правом станет возможным с 2029 года.
Продажи группы в России составляли менее 1% от общей выручки компании. По итогам первого полугодия нынешнего года общая выручка компании выросла на 19%, до 11,млрд евро.
Ранее сообщалось, что алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России.
Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ.
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Продажи группы в России составляли менее 1% от общей выручки компании. По итогам первого полугодия нынешнего года общая выручка компании выросла на 19%, до 11,млрд евро.
Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ.
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Мария Фирсова