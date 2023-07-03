FT: ЕС рассматривает подключение «дочки» «Россельхозбанка» к SWIFT

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Евросоюз рассматривает возможность подключения «дочки» российского банка к SWIFT
Британское издание Financial Times выяснило, что Евросоюз рассматривает возможность о создании «Россельхозбанком» дочерней компании, которую можно будет подключить к SWIFT, чтобы продолжить реализацию зерновой сделки.
Будет ли банку разрешено проводить исключительно операции, связанные с зерном – не уточняется, однако, ясно, что Евросоюз собирается предоставить «Россельхозбанку» возможность, которой были лишены крупнейшие организации в РФ.
По словам авторов статьи, этот вариант в ЕС воспринимают как «наименее худший».
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Будет ли банку разрешено проводить исключительно операции, связанные с зерном – не уточняется, однако, ясно, что Евросоюз собирается предоставить «Россельхозбанку» возможность, которой были лишены крупнейшие организации в РФ.
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Евгения Парфентьева