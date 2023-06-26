FT: Немецкие чиновники выступили против планов ЕС по использованию активов РФ

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По мнению немцев, подобный шаг несет слишком серьезные финансовые и юридические последствия. В ФРГ отметили, что также выступают за идею по восстановлению разрушенной Украины из средств россиян, однако, они считают, что для этого стоит найти другие способы.
Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман отметил, что планы ЕС, ко всему прочему, юридически неосуществимы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по итогам мая 2023 года Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией.