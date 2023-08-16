FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля

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В среду, 16 августа, президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством меры по усилению валютного контроля. Это стало необходимым после того, как повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 350 процентных пунктов — до 12% — не привело к укреплению рубля.
Ведомство предлагает сделать обязательной для экспортеров реализацию до 80% валютной выручки не позднее, чем через 90 дней после ее получения. За отказ подчиниться этому требованию у компаний будут отзываться государственные лицензии.
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Александр Бойцов