FT: Россия избежала санкций по ограничению цен почти на весь экспорт нефти

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России удалось избежать санкций G7 по ограничению большей части экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает Financial Times.
«Это будет способствовать росту доходов Кремля по мере роста цен на нефть до 100 долларов за баррель», — говорится в публикации.
Согласно анализу, проведённому газетой, почти три четверти всех морских перевозок российской нефти в прошлом месяце осуществлялись без западной страховки.
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Диана Аванесян