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FT: Россия избежала санкций по ограничению цен почти на весь экспорт нефти

25 сентября 2023, 04:32
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

России удалось избежать санкций G7 по ограничению большей части экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает Financial Times.

«Это будет способствовать росту доходов Кремля по мере роста цен на нефть до 100 долларов за баррель», — говорится в публикации.

Согласно анализу, проведённому газетой, почти три четверти всех морских перевозок российской нефти в прошлом месяце осуществлялись без западной страховки.

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#бензин
#экспорт
#нефть
#цены
#рф
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Правительство Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости
24 сентября 2023, 23:11

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что правительство попросит топливные компании и частные АЗС продавать горючее по себестоимости.
«Премьер-министр Элизабет Борн встретится со всеми игроками сектора на этой неделе, и мы попросим их продавать топливо по себестоимости», — сказал французский лидер.

Он добавил, что малообеспеченным семьям, использующим собственный транспорт, чтобы добраться до работы, вновь будет предоставлена субсидия в размере 100 евро.

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#франция
#евро
#транспорт
#топливо
#министр
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Депутат Делягин привёл конкретные примеры истерики в Центробанке
Делягин: ЦБ уже резко поднимал процентную ставку, это было в 2014 году
24 сентября 2023, 18:40

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в 2014 году Банк России резко поднимал процентную ставку, сейчас он делает то же самое. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Делягина, такая высокая процентная ставка — это нехороший показатель. Парламентарий считает, что у Центробанка «истерика».

«Ведь дело в том, что в реальности в прошлом году рубль спасли не эти действия регулятора, а обязательная продажа валютной выручки», — цитирует депутата Царьград.

Делягин подчеркнул, что такие действия со стороны Банка России могут привести к разрушению экономики страны, которую в дальнейшем будет тяжело восстановить.

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

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Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО

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#центральный банк россии
#сво
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В США испугались хода Путина и его союзников
NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США
24 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/YayaErnst

Расширение БРИКС и возможная дедолларизация мировой экономики могут привести к серьезным последствиям для США. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, если американская валюта перестанет быть главной мировой валютой в результате расширения БРИКС и дальнейшего развития этой организации, то США лишатся влияния над другими государствами и возможности их контролировать. Сообщается, что процесс дедолларизации может также привести к тяжелым экономическим проблемам в Вашингтоне.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало к концу года укрепление национальной валюты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что американский доллар к началу 2024 года будет стоить 94 рубля.

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#сша
#доллар
#торги
#валюта
#министр
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Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО
24 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также Швейцарии значительно пострадала из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Данное исследование опубликовало норвежское онлайн-издание ABC Nyheter. Аналитики выяснили, что с самого начала СВО Европа испытывает на себе её отголоски. В феврале прошлого года резко выросли цены на энергоносители, а также произошли потрясения на западных финансовых рынках.
 
«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. По подсчётам специалистов, если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше нынешних значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже существующих показателей», —сказано в материале.
Наиболее значительный урон нанесён экономике Германии. Главными причинами послужили значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

Ранее сообщалось, что затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. Такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.

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#экономика
#сво
#европа
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Депутат Делягин раскрыл реальные последствия повышения ключевой ставки до 13%
Делягин: ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ
23 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Делягина, российская экономика испытывает серьезный денежный голод, искусственно созданный главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым. Он пояснил, что Центробанк принимает решение о повышении процентной ставки, при этом используя методы, которые применяются для экономик, страдающих от избытка денежной массы.

«И вот что делает Набиуллина: применяет методы, которые разработаны для оздоровления людей с избыточным весом, к людям или экономике с нехваткой веса, с искусственно созданным денежным голодом. А это способ убить экономику», — приводит слова депутата Госдумы Царьград.

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

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#экономика
#банк
#рост
#центробанк
#банк россии
#центральный банк россии
#цб
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В 8 российских регионах в ближайшие годы вырастут зарплаты
23 сентября 2023, 08:37

Фото: istockphoto/PROMT8

Минэкономики сообщило, что в 8 регионах страны зарплаты вырастут на 10% в 2023-2026 годах.
РБК пишет, что в 2023-2026 годах зарплаты вырастут на 10% и выше в Кемеровской области ( 11,1%), Челябинской области ( 10,8), Дагестане ( 10,6), Забайкальском крае, Мордовии, Воронежской области (по 10,1), а также Ярославской и Владимирской областях (по 10%).
 
Москва и Санкт-Петербург в данном списке не оказались.

Ранее финансовый консультант Инна Филатова поделилась информацией о том, какие работники в России могут рассчитывать на доплату в размере 45 процентов от своей заработной платы.

Филатова уточнила, что для получения доплаты в 45 процентов от зарплаты сотрудникам необходимо занимать определенные государственные должности и иметь выслугу лет. К таким должностям относятся космонавты, летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.

Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.

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#работа
#деньги
#зарплата
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Власти Египта заявили, что страна не отказывалась покупать российскую пшеницу
23 сентября 2023, 05:03

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Появившаяся в западных СМИ информация об отказе Египта от закупок российской пшеницы не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на первого помощника министра снабжения страны Ибрагима Ашмави.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Египет отказался от закупок у России пшеницы в пользу поставок из Болгарии и Франции. В агентстве утверждали, что необходимость новой сделки появилась после того, как Россия якобы заблокировала поставки пшеницы в Египет из-за отсутствия договоренностей о цене с официальным Каиром.

В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.

В начале сентября появилась информация о покупке Египтом полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке.
Министерство снабжения африканской страны тогда объяснило этот шаг попыткой увеличить запасы пшеницы с помощью диверсификации источников импорта.


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#россия
#зерно
#торговля
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В Госдуме заявили, что удержать низкие цены на бензин в России невозможно
23 сентября 2023, 02:36

Фото: Фотобанк Московской области

Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат-единоросс Павел Завальный заявил, что, по его мнению, удержать низкие цены на бензин в России «невозможно». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Он считает, что сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива.

По словам Завального, субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, удерживая таким образом низкие цены на топливо для российских потребителей, при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах не получится.

Парламентарий полагает, что для стабилизации цен на топливо в РФ «надо подкорректировать налоговый маневр с точки зрения таможенных пошлин, демпфера и механизма компенсации» с учетом текущей ситуации. Также Павел Завальный считает, что введенный правительством запрет на экспорт бензина и дизтоплива будет действовать «неделю-две, максимум месяц».

При этом в министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.

Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.

Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза.


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#бензин
#цены
#топливо
#госдума
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В Дмитрове в 2024 году построят производство готовых блюд
22 сентября 2023, 22:50

Фото: Главгосстройнадзор МО

Вблизи деревни Гришино Дмитровского городского округа появится фабрики-кухни. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход строительства.
На предприятии будут выпускать около 150 наименований готовых блюд под брендом «Аппетитов – готовая еда», а также полуфабрикатов из подмосковного сырья. Площадь объекта превысит 25 тыс кв м, а мощность производственного блока составит 40 тонн в сутки.
 
Завершить строительство планируют в III квартале будущего года. На новом производстве создадут 265 рабочих мест.

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