Газ на лондонской бирже подорожал за день на 28 процентов

Фото: iStock/Chepko
Отмечается, что цены на топливо продолжат расти в обозримом будущем, однако, прогнозируемая цена не превысит допустимую. Примечательно, что резкий скачок цены произошел за последние сутки. Причиной резкого роста стоимости стала экстремальная жара в Европе, пояснили эксперты. Кондиционеры и охладительные системы работают, потребляя электричество, а в некоторых странах, производство электроэнергии напрямую зависит от газа.
Читайте также:
РИА Новости: Рубль продолжит удивлять
Европа высоко оценила газовые хранилища Украины и начала пользоваться ими
«Известия»: Москву не устраивает западное расследование по «Северным потокам»