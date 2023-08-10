Газовая катастрофа может настигнуть Германию уже следующей зимой

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Газовые запасы Германии неумолимо сокращаются, если ситуация не изменится, то страна рискует столкнуться с тотальной нехваткой газа вплоть до 2027 года, сообщает Bloomberg.
«Опасность нехватки газа сохранится до зимы 2026-2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», - прокомментировал ситуацию глава немецкой Ассоциации операторов газохранилищ INES Себастьян Блешке.
При этом, если грядущая зима будет холодной, то газовые хранилища Германии окажутся пустыми уже к январю 2024 года, заключили в Bloomberg.
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Евгения Парфентьева