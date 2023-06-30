«Газпром» не будет выплачивать прошлогодние дивиденды

По результатам работы за 2022 год «Газпром» отказался выплачивать дивиденды





На совещании общего собрания акционеров «Газпрома» было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы в прошлом году. Об этом сообщает официальный телеграм-канал компании.





Также в корпорации уточнили, что на выплату промежуточных дивиза первое полугодие 2022 руководство направило рекордные 1,2 триллиона рублей. Решение о невыплате доходов граждан по ценным бумагам обосновано резким сокращением добычи энергоресурсов и их экспорта в условиях санкционного режима.





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