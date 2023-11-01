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Газпром обсуждает сотрудничество со странами Средней Азии на ближайшие 15 лет

Газпром обсуждает работу с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном на 15 лет
01 ноября 2023, 15:36
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

«Газпром» ведёт переговоры с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией о сотрудничестве на ближайшие 15 лет. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума сообщил глава российской энергетической компании Алексей Миллер.
Он отметил, что сотрудничество с этими странами ведётся уже не одно десятилетие, поэтому уже имеется опыт в реализации совместных проектов.

Также Миллер отметил, что рассматривается расширение газотранспортных магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» на территории Казахстана.


Кроме того, глава «Газпрома» подчеркнул, что переговоры, проходящие в рамках форума, направлены на подписание меморандума. Его цель заключается в том, чтобы в следующем году подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества.

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#газпром
#сотрудничество
#казахстан
#узбекистан
#переговоры
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Второй энергоблок БелАЭС введён в промышленную эксплуатацию
Минэнерго: в промышленную эксплуатацию приняли второй энергоблок БелАЭС
01 ноября 2023, 14:33

Фото: iStock/Wlad74

В Белоруссии ввели в промышленную эксплуатацию второй энергоблока БелАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго страны.
Отмечается, что приёмочная комиссия во главе с председателем заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

Отмечается, что решение о запуске было принято после разрешения со стороны надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также после принятия лицензии от МЧС. 

В ведомстве подчеркнули, что перед запуском была проведена проверка готовности технологических систем, оборудования и систем безопасности, подготовленности работников, а также ​осуществлён ядерный надзор. 

​В настоящее время блок запущен на ​номинальной мощности. Он уже выработал более двух миллиардов кВтч электроэнергии. 

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#аэс
#белоруссия
#энергетика
#лицензии
#мчс
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В Минфине рассказали о последствиях введения ограничений на импорт алмазов
Минфин РФ: запрет на импорт алмазов из РФ исказит рынок и ударит по населению
01 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Санкции против России, которые затронут импорт российских алмазов, сильно исказят рынок, что ударит по уязвимым слоям населения. Об этом сообщается на сайте Минфина России.
Россия направила письмо участникам Кимберлийского процесса, в котором говорится о том, что введение ограничений перечеркнёт все, чтобы было достигнуто за время действия организации (2000 год). Это повлечёт за собой серьёзные негативные последствия. 

Если Запад в новом, 12 пакете антироссийских санкций, введёт запрет на импорт российских алмазов, это негативно скажется как на рыночной ситуации, так и на уязвимых слоях населения. 

Кимберлийский процесс был начат в 2000 году. Целью организации, которая объединяет 80 государств, стала борьба с нелегально добываемыми алмазами, средства о продажи которых идут на финансирование террористических группировок. 

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#санкции
#импорт
#россия
#запрет
#запад
#минфин
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Бизнесмен Авен заявил, что инвестировал миллиарды на Западе «по ошибке»
Bloomberg: бизнесмен Авен назвал миллиардные инвестиции в страны Запада ошибкой
01 ноября 2023, 13:50

Фото: iStock/peshkov

Совладелец Альфа-банка Пётр Авен заявил, что инвестиции в западные страны были ошибкой, за что против него ввели санкции и заблокировали активы. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Эти слова Авен произнёс в июле 2022 года, в ходе трёхчасового допроса в аэропорту Лондона, перед отъездом в Прибалтику. На вопрос полицейских о том, зачем бизнесмен при такой позиции инвестировал миллиарды на Западе, он ответил, что сделал это по ошибке. 

Также Авен был недоволен введёнными против него санкциями, заявив, что западные политики в равной степени виноваты в сложившейся ситуации, как и российские, которых они постоянно обвиняют. 

При этом, латвийские власти приняли американские санкции против бизнесмена как сигнал к тому, чтобы проверить обоснованность получения Авеном гражданства Латвии. При этом сам предприниматель считает, что ему не угрожает лишение паспорта прибалтийской страны. 

Такой же позиции придерживается и бизнесмен Михаил Фридман, который из-за санкций покинул Великобританию и уехал в Израиль. С началом в стране вооружённого конфликта, предприниматель вернулся в Россию, но заявил, что вновь будет жить в Израиле, когда там закончится война. 

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#бизнесмен
#инвестиции
#европа
#санкции
#предприниматель
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Опытный образец российского самолета Ил-96-400М совершил первый полет
01 ноября 2023, 13:32

Фото: istockphoto/Diy13

Новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил свой первый полет. Испытания прошли в штатном режиме и завершились успешно.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит официальный сайт кабинета министров РФ. 

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — отметил министр.

Он также добавил, что модернизированная и усовершенствованная версия Ил-96-400М не только сохранила высокие характеристики своего предшественника Ил-96-300, но и приобрела новые возможности для эксплуатации и перевозки грузов на дальние расстояния. Максимальная дальность полета новой модели самолета составит 8 100 километров.

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#министр
#рф
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ВТБ анонсировал повышение ставки по рублёвым вкладам
ВТБ с 2 ноября повысит ставки по рублёвым вкладам в среднем на 2,5%
01 ноября 2023, 10:03

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

ВТБ с 2 ноября повысит ставки по вкладам на 2,5%, максимальная доходность составит до 16% годовых, следует из пресс-релиза кредитной организации.
Отмечается, что клиенты банка смогут получить повышенную доходность по всем доступным рублёвым вкладам. Рост ставок в среднем составит 2,5%. 

Максимальная ставка в 16% будет доступна для вкладчиков, переводящих пенсии в ВТБ. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо внести пенсию до 30 ноября, тогда первая выплата поступит на счёт до 31 января 2024 года.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова отметила, что таких ставок не было порядка полутора лет, поэтому сейчас у клиентов есть возможность зафиксировать доходность по вкладу с расчётом на длительный период до стабилизации ключевой ставки. 

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#экономика
#россия
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Экономист Церазов раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам
Экономист Церазов: Доходность вкладов в банках достигла пика
01 ноября 2023, 04:01

Фото: iStock/Madhourse

Экономист Константин Церазов рассказал, что сегодняшняя ситуация выглядит оптимальной для открытия банковского вклада. Вероятно, их доходность уже достигла пика, пишет «Прайм».
Банк России в ходе последнего заседания повысил ключевую ставку сразу на 2%. Так, очередное повышение стало маловероятным, отметил специалист.

Он добавил, что рост ключевой ставки также повышает и доходность по депозитам, в результате чего сбережения становятся более привлекательными, а кредиты «дорожают».

Кроме того, сказывается и значительное укрепление рубля к доллару — на 8,5% за последние 20 дней. Это также делает сбережения привлекательнее за счёт снижения инфляционных ожиданий россиян, заключил Церазов.

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#россия
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Минфин прокомментировал заявление главы Carlsberg о краже их бизнеса в России
31 октября 2023, 23:38

Фото: iStock/cagkansayin

Российское Министерство финансов выступило с официальным комментарием по поводу слову генерального директора пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена о том, что Россия якобы украла местный бизнес компании. Об этом 1 ноября пишут «Известия».
В Минфине напомнили, что ООО «Пивоваренная компания «Балтика», бывшая российским подразделением Carlsberg, перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества. При этом ведомство отметило, что никакого изменения ни в структуре, ни в составе, ни в полномочиях собственников «Балтики» не произошло.

«Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — отмечается в заявлении Минфина.
 
Ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что пивоваренная компания разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». 

Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в лице Росимущества.

Датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найден покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.

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#минфин
#бизнес
#россия
#пиво
#компании
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Гендиректор Carlsberg Ааруп-Андерсен заявил, что Россия украла бизнес компании
31 октября 2023, 18:35

Фото: iStock/industryview

Пивоваренная компания Carlsberg полностью разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». Об этом сообщил гендиректор компании Якоб Ааруп-Андерсен.
Фирма 31 октября предоставила отчётность за третий квартал текущего года. С июля по сентябрь выручка возросла на 0,3%, составив 2,89 млрд долларов. В отчёте также фигурировали планы по защите активов, которые сейчас относятся к компании «Балтика», находящейся во временном управлении Росимущества. На фоне этого бухгалтерское списание активов составило порядка одного млрд долларов. 

Комментируя сложившуюся ситуацию Ааруп-Андерсен подчеркнул, что российские власти, по его мнению, украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что компания не будет способствовать узакониванию такого поступка. 

Напомним, что компания Carlsberg собираясь покидать российский рынок, искала покупателя для принадлежащей ей Baltika Breweries. Но 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Балтика» временно переходит под управление Росимуществу.

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#россия
#торговля
#рынок
#компании
#бизнес
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«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС
«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую строительства БелАЭС
31 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Госкорпорация «Росатом» отказалась комментировать коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна потребовала от России компенсацию из-за смещения срока ввода в эксплуатацию БелАЭС. 

В сообщении госкорпорации отмечается, что проект крайне сложен, поэтому идти навстречу заказчикам по ряду позиций на взаимовыгодных условиях – нормальная практика. Однако коммерческая составляющая проекта не раскрывается. 

Также в «Росатоме» объяснили, что процесс сооружения БелАЭС никогда не ускорялся в ущерб требованиям безопасности. Комментируя перенесение сроков ввода в эксплуатацию, в корпорации отметили, что строительство АЭС пришлось сначала на пандемию, а затем на обострение внешнеполитической обстановки с последующим введением санкционных ограничений. Кроме того, Белоруссия – страна, никогда прежде не занимавшаяся большой атомной энергетикой, что также замедляет процесс ввода в эксплуатацию. 

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#белоруссия
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