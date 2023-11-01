Газпром обсуждает сотрудничество со странами Средней Азии на ближайшие 15 лет

Фото: iStock/Max Zolotukhin
«Газпром» ведёт переговоры с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией о сотрудничестве на ближайшие 15 лет. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума сообщил глава российской энергетической компании Алексей Миллер.
Он отметил, что сотрудничество с этими странами ведётся уже не одно десятилетие, поэтому уже имеется опыт в реализации совместных проектов.
Также Миллер отметил, что рассматривается расширение газотранспортных магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» на территории Казахстана.
Кроме того, глава «Газпрома» подчеркнул, что переговоры, проходящие в рамках форума, направлены на подписание меморандума. Его цель заключается в том, чтобы в следующем году подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества.
Читайте также:
Aurus может закрыться, если на помощь не придет «Газпром»
Санду рассказала, какую часть долга Молдавия готова вернуть «Газпрому»
Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%
Также Миллер отметил, что рассматривается расширение газотранспортных магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» на территории Казахстана.
Читайте также:
Aurus может закрыться, если на помощь не придет «Газпром»
Санду рассказала, какую часть долга Молдавия готова вернуть «Газпрому»
Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%
Анастасия Чинкова