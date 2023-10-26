«Газпром» оправился после подрыва «Северных потоков» и вывел добычу в плюс

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Российская энергетическая компания «Газпром» сумела увеличить объем добычи газа по сравнению с предыдущим годом, преодолев негативное воздействие инцидентов, связанных с «Северными потоками». Информацию об этом сообщило издание «Коммерсант».
Эксперт в области энергетики и финансов Сергей Кондратьев, высказавшийся в беседе с «Коммерсантом», отметил, что рост добычи газа можно объяснить несколькими факторами. В частности, в сентябре значительный прирост добычи газа был обеспечен увеличением добычи «Газпромом» на Ковыктинском газовом месторождении для обеспечения поставок в Китай. Также восстановление добычи нефти и сопутствующего газа на различных энергетических проектах оказало положительное воздействие на объем добычи газа в России.
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