Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период

Фото: iStock/Max Zolotukhin
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период. Об этом Миллер рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» в интервью Павлу Зарубину.
По словам Миллера, по 2023 году дополнительный объем составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. Глава «Газпрома» подчеркнул, что эти поставки будут происходить на регулярной основе.
Ранее премьер-министр страны Гергей Гуйяш заявил, что власти в Венгрии не согласны отказываться от российского газа в пользу западного. По словам премьер-министра, они не хотят менять зависимость от одной страны на другую, поэтому стремятся расширить ассортимент поставок.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна хорошо подготовилась к зиме, потому что ей удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с РФ.
Читайте также:
В Венгрии готовы платить за российский газ в рублях
Венгрия не планирует отказываться от российского газа
Орбан заявил, что отношения РФ и Венгрии многое претерпели из-за СВО
Ранее премьер-министр страны Гергей Гуйяш заявил, что власти в Венгрии не согласны отказываться от российского газа в пользу западного. По словам премьер-министра, они не хотят менять зависимость от одной страны на другую, поэтому стремятся расширить ассортимент поставок.
Читайте также:
В Венгрии готовы платить за российский газ в рублях
Венгрия не планирует отказываться от российского газа
Орбан заявил, что отношения РФ и Венгрии многое претерпели из-за СВО
Екатерина Коршунова