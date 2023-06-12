«Газпром» резко наращивает поставки газа в Европу через территорию Украины

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Отмечается, что украинская сторона отклонила заявку на прокачку природного газа через ГИС «Сохрановка», с 11 мая не ведется транзит по указанному маршруту. «Оператор газотранспортной системы Украины» уведомил «Газпром», что причиной отказа стали «форс-мажорные» обстоятельства.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн кубометров на 11 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует агентство слова представителя «Газпрома».
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