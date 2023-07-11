ГД: Принят закон о внедрении цифрового рубля

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Госдума приняла закон о введении цифрового рубля и осуществлении безналичных расчётов с помощью него. Законопроект инициирован депутатами во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом сообщает ТАСС.
Закон ввёл такие термины как: «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля» и «цифровой счёт (кошелёк)».
Кроме того, ЦБ получил статус оператора платформы цифрового рубля и приступил к выполнению новой функции по обеспечению её правильной работы.
Ранее первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что цифровыми рублями можно будет расплачиваться в течение двух-четырёх лет.
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Кроме того, ЦБ получил статус оператора платформы цифрового рубля и приступил к выполнению новой функции по обеспечению её правильной работы.
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Анастасия Чинкова