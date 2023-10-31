Гендиректор Carlsberg Ааруп-Андерсен заявил, что Россия украла бизнес компании

Пивоваренная компания Carlsberg полностью разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». Об этом сообщил гендиректор компании Якоб Ааруп-Андерсен.