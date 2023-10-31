Гендиректор Carlsberg Ааруп-Андерсен заявил, что Россия украла бизнес компании

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Пивоваренная компания Carlsberg полностью разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». Об этом сообщил гендиректор компании Якоб Ааруп-Андерсен.
Фирма 31 октября предоставила отчётность за третий квартал текущего года. С июля по сентябрь выручка возросла на 0,3%, составив 2,89 млрд долларов. В отчёте также фигурировали планы по защите активов, которые сейчас относятся к компании «Балтика», находящейся во временном управлении Росимущества. На фоне этого бухгалтерское списание активов составило порядка одного млрд долларов.
Комментируя сложившуюся ситуацию Ааруп-Андерсен подчеркнул, что российские власти, по его мнению, украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что компания не будет способствовать узакониванию такого поступка.
Напомним, что компания Carlsberg собираясь покидать российский рынок, искала покупателя для принадлежащей ей Baltika Breweries. Но 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Балтика» временно переходит под управление Росимуществу.
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Комментируя сложившуюся ситуацию Ааруп-Андерсен подчеркнул, что российские власти, по его мнению, украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что компания не будет способствовать узакониванию такого поступка.
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Анастасия Чинкова