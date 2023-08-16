Генерал-лейтенант Гуляев: МО РФ выделило свыше 400 млн рублей предприятиям ОПК

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к Минфину и Минтрансу с поручением о планировании субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.