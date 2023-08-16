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Генерал-лейтенант Гуляев: МО РФ выделило свыше 400 млн рублей предприятиям ОПК

16 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/gopixa

Министерство обороны России вручило предприятиям ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Предприятиям были вручены девять контрактов, благодаря которым в ВС РФ поступят свыше 2 500 единиц нового вооружения и военной техники, а также более 1 800 000 средств для поражения объектов противника.

Ранее сообщалось, что в ходе форума «Армия-2023» заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, почему контрнаступление ВСУ не имело успеха. По его словам, это связано с превосходством российской армии над украинской. За время проведения СВО Вооружённым силам России удалось приобрести необходимые навыки, которые позволяют успешно справляться даже с иностранной техникой, которая имеется в распоряжении ВСУ.

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#контракт
#предприятия
#оборона
#минобороны рф
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В Волоколамске откроют импортозамещающее производство мясных полуфабрикатов
16 августа 2023, 15:49

Фото: Istockphoto / Maksymenko Nataliia

В Волоколамске появится предприятие по производству мясных полуфабрикатов. Земельный участок под проект инвестор получил по программе «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Участок передан ООО «Раздолинка». Объём инвестиций в создание нового мясоперерабатывающего комплекса в Волоколамске составит 150 млн рублей. На предприятии создадут около 120 рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 2026 год. Мощность производства составит 30 тыс тонн продукции в год.
 
Предполагается, что производственно-складской комплекс будет производить разнообразные фарши, котлеты, фрикадельки, гуляши, колбаски, рулеты и другую продукцию для широкого круга потребителей.
 
Это ещё одно новое пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт в мясном секторе. Благодаря правительственной мере поддержки компания получила земельный участок площадью 2,9 га. Площадь застройки составит 3 тысячи кв м. 
 
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#подмосковье
#московская область
#экономика
#волоколамск
#производство
#мясо
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Американский эксперт раскрыл реальную цель западных санкций
Экономист Вольф: Запад планировал санкции с целью подчинения России
16 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Vladimir18

Целью антироссийских санкции было ослабить и подчинить Россию Западу, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе», - прокомментировал ситуацию Вольф.

По мнению эксперта, западный план потерпел поражение в том числе потому, что России удалось грамотно выстроить экономические отношения со странами, которые не входит в Североатлантический альянс, такими как: Индия, Китай и Бразилия. 

Ранее журналист Джордж Гловер заявил, что Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали. По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.

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#санкции
#россия
#экономика
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Россия улучшила свое благосостояние за последний год, в то время как западные страны обнищали
BI: Россия заработала миллиарды, а Запад обнищал на триллионы
16 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Mihrzn

Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали, пишет журналист Джордж Гловер для Business Insider.
«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Гловер.

По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.

Стоит вспомнить, что на протяжении последних полутора лет страны Запада упорно старались разрушить экономику РФ, но, в итоге, сами потерпели сокрушительное поражение. 

Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в российской национальной валюте. В настоящее время, на высоком уровне решается вопрос о проведении расчетов в рублях и создания для этого соответствующего механизма.

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#экономика
#россия
#сша
#европа
#санкции
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Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток
16 августа 2023, 10:45

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к Минфину и Минтрансу с поручением о планировании субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Он поручил рассмотреть возможность выделения из бюджета по 1,76 млрд в год. Это связано с необходимостью развития авиастроения и авиаперелётов.

К таким выводам Мишустин пришёл во время беседы с представителями единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ в ходе рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

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#правительство
#минфин
#минтранс
#субсидии
#авиарейсы
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Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля
16 августа 2023, 10:14

Фото: Фотобанк МО

Цифровой рубль будет обеспечивать более прозрачные и быстрые платежи, снижать риски мошенничества. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Так он прокомментировал запуск 15 августа пилотного проекта по тестированию цифрового рубля на реальных операциях.  
«Важно понимать, что внедрение цифрового рубля не означает отказа от традиционных форм денег. Это дополнительный инструмент, который позволит улучшить качество и доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса», – отметил региональный парламентарий. 
В испытаниях участвуют 13 банков. В рамках пилота будут тестировать такие операции, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.
 
Цифровой рубль станет третьей формой рубля после наличной и безналичной и будет эквивалентен им. Выпускать его, как и две другие формы, сможет только Банк России. Гражданин сможет сам решать, какая форма денег для него удобнее.
 
Именно ЦБ станет оператором платформы, где будут обращаться цифровые рубли. На ней граждане и юридические лица через приложения своих банков смогут открывать кошельки и проводить расчеты. ЦБ РФ будет выступать гарантом сохранности денег и нести ответственность за корректность учёта цифровых рублей и операций между участниками платформы.
 
Чтобы получить доступ к цифровым рублям, нужно будет открыть цифровой кошелек в мобильном приложении или интернет-банке.

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#мособлдума
#рубль
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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«Коммерсант»: Компания Hugo Boss сосредоточится на оптовых поставках одежды в Россию
16 августа 2023, 10:02

Фото: istockphoto/naumoid

Некоторые международные производители одежды, ранее объявившие об уходе из России, оказались не готовы полностью отказаться от российского рынка. Немецкая компания Hugo Boss планирует переориентировать бизнес и сосредоточиться на оптовых поставках.
В настоящее время фирма ищет варианты продажи оставшихся магазинов в России, сообщает «Коммерсант». По данным годовой отчетности компании, на конец 2022 года в России находились 19 магазинов под управлением «Хьюго Босс Рус»: в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ростове-на-Дону.

В марте 2022 года Hugo Boss AG объявила о приостановке торговли и онлайн-продаж на территории России. При этом торговля через оптовые каналы не приостанавливалась, о чем свидетельствуют данные Росаккредитации за 2022-2023 годы. С учетом текущих западных санкций, Hugo Boss в состоянии продолжить оптовые поставки, но ей, как и всем фэшн-ритейлерам, придется прекратить инвестиции в развитие бизнеса на территории России.

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#подмосковье
#торговля
#инвестиции
#данные
#компании
#развитие
#поставки
#санкции
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Politico: Банки Британии начали блокировать счета компаний, которые сотрудничают с Украиной
16 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британские банки начали блокировать счета компаний Великобритании, которые осуществляют торговлю с Украиной. Об этом сообщает газета Politico.
Такая мера принята, чтобы избежать отмывания денег путём осуществления транзакций.

Уточняется, что несколько уже заблокированных компаний подали жалобы в Британско-украинскую торговую палату.

Кроме того, Украина уже давно имеет статус страны, с которой рискованно проводить какие-либо денежные операции. Это связано с мерами по борьбе с коррупцией.

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#великобритания
#украина
#сотрудничество
#банк
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Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала
16 августа 2023, 00:46

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российская Федерация может ввести контроль за движением капитала с целью укрепления рубля. Об этом сообщает Bloomberg.
В публикации говорится, что ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной. Однако единое решение пока не было принято.

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#торги
#кредиты
#цб
#рубль
#россия
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Аргентина приостановила экспорт говядины
TN: правительство Аргентины приостановило экспорт говядины на 15 дней
15 августа 2023, 21:27

Фото: iStock/butenkow

Правительство Аргентины приостанавливает на пятнадцать дней экспорт говядины для того, чтобы стабилизировались цены на внутреннем рынке страны. Об этом сообщает телеканал TN.
В понедельник, 14 августа, аргентинский песо обвалился более чем на 20%. Стоимость говядины увеличилась на 20-30%.

Ранее Аргентина применила китайскую валюту юань для платежа по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ), поскольку столкнулась с трудностями, связанными с ее международными резервами, включая доллары. Выяснилось, в юанях была выплачена сумма, эквивалентная 2,7 миллиардам долларов США. Джули Козак, официальный представитель фонда, заявила, что аргентинские власти исполняют свои финансовые обязанности перед МВФ в установленные сроки.

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#сша
#аргентина
#мясо
#экспорт
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#курс
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Подмосковье ищет медработников