Генерал-лейтенант Гуляев: МО РФ выделило свыше 400 млн рублей предприятиям ОПК

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Министерство обороны России вручило предприятиям ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
Ранее сообщалось, что в ходе форума «Армия-2023» заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, почему контрнаступление ВСУ не имело успеха. По его словам, это связано с превосходством российской армии над украинской. За время проведения СВО Вооружённым силам России удалось приобрести необходимые навыки, которые позволяют успешно справляться даже с иностранной техникой, которая имеется в распоряжении ВСУ.
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Анастасия Чинкова